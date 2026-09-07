Bioluminescência: o fenômeno que faz o mar brilhar e colore de azul praias brasileiras

Em março de 2025, moradores e turistas presenciaram esse espetáculo natural na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Durante a noite, as ondas ganharam um intenso brilho azulado provocado por organismos bioluminescentes presentes no mar.
A bioluminescência ocorre quando organismos vivos produzem e emitem luz por meio de reações químicas. No mar, o fenômeno é frequentemente associado a micro-organismos do plâncton, especialmente dinoflagelados, capazes de produzir os impressionantes clarões azulados vistos nas ondas.
No caso registrado em Ubatuba, o brilho foi associado a dinoflagelados presentes no plâncton marinho. Nesses organismos, reações químicas envolvendo moléculas emissoras de luz produzem os clarões. A bioluminescência também ocorre em animais como peixes, lulas e águas-vivas, além de alguns fungos e insetos.
Quando estimulados, muitos organismos bioluminescentes emitem uma luz visível com pouquíssima produção de calor. Os vaga-lumes são um exemplo conhecido: seus sinais luminosos servem principalmente para comunicação e atração de parceiros, mas também podem funcionar como advertência contra predadores.
No fim de 2024, a bioluminescência também proporcionou imagens impressionantes no litoral do Rio de Janeiro. O brilho azulado foi observado nas praias do Sossego, Camboinhas e Itacoatiara, todas localizadas na Região Oceânica de Niterói.
O brilho pode se intensificar quando a água é agitada por ondas, embarcações ou até pelos passos de uma pessoa na beira do mar. O estímulo mecânico desencadeia a emissão de luz por certos dinoflagelados, fazendo com que cada movimento na água produza pequenos clarões.
Não existe uma época única em que a bioluminescência aparecerá nas praias brasileiras. A ocorrência depende da presença e concentração dos organismos, além de condições ambientais favoráveis. Por isso, o fenômeno pode surgir em determinado trecho do litoral e desaparecer pouco tempo depois.
observado em diferentes partes do mundo. Um dos exemplos mais famosos é Mosquito Bay, na ilha de Vieques, em Porto Rico, conhecida pela grande concentração de dinoflagelados que fazem suas águas brilharem durante a noite.