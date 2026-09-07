Galeria Bioluminescência: o fenômeno que faz o mar brilhar e colore de azul praias brasileiras Ondas que brilham no escuro e deixam o mar com tons azulados parecem cenário de fantasia, e o fenômeno também pode ser observado no Brasil. A bioluminescência ocorre em algumas praias do país e transforma a paisagem noturna em um espetáculo natural impressionante. Por Flipar

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