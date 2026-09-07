Ana Hickmann revela detalhes do casamento com Edu Guedes

Em entrevista à revista Quem, Ana Hickmann revelou detalhes da cerimônia e contou como têm sido os preparativos para o grande dia. A apresentadora afirmou estar feliz e ansiosa e relatou que ainda restam pequenos ajustes a serem resolvidos. Segundo ela, o objetivo do casal é proporcionar uma noite inesquecível aos convidados.
Para o casamento, Ana escolheu um vestido assinado pelo estilista Vitor Zerbinato, amigo de longa data da apresentadora. De acordo com Ana, o profissional conhece bem seu estilo e suas preferências, o que contribuiu para a criação do modelo escolhido. A apresentadora será conduzida ao altar pelo filho, Alezinho, a pedido do próprio menino.
A decoração do casamento está sob responsabilidade de Bárbara Marques e contará com mais de dez espécies de flores brancas. Para compor o cenário, o casal aguarda a chegada de três caminhões de flores do Veiling Holambra e do Wesley Rostrata. A pista de dança será montada ao ar livre, próxima às árvores, com vista para a casa, a vila italiana e o salão.
Devota de Nossa Senhora, Ana Hickmann preparou uma homenagem especial para a santa durante a cerimônia. A apresentadora contou que aprendeu a admirá-la por influência da mãe e decidiu reservar um espaço dedicado a ela na celebração. A imagem ficará cercada pelos bem-casados.
A Casa Gialla, local da cerimônia, pertence a Edu Guedes, tem mais de 180 anos de história e passou por uma restauração para receber os 150 convidados do evento. O salão foi reformado, mas os tijolos originais da construção foram preservados. A propriedade também recebeu novos banheiros e uma cozinha industrial para atender à estrutura da festa.
Entre o salão e a casa principal, foi construída uma vila italiana destinada a receber os convidados. Ana Hickmann participou dos preparativos e ajudou a desenvolver o paisagismo da propriedade. A apresentadora comentou que ficou satisfeita com o resultado do trabalho realizado no local.
Ana Hickmann e Edu Guedes se conhecem há mais de 20 anos e trabalharam juntos na Record. Os dois assumiram o namoro em março de 2024, pouco depois de Ana se separar de Alexandre Corrêa, após uma denúncia de agressão contra o ex-marido. Os dois se aproximaram no fim de 2023 e estão juntos desde então.