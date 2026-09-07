Ana Hickmann revela detalhes do casamento com Edu Guedes

A decoração do casamento está sob responsabilidade de Bárbara Marques e contará com mais de dez espécies de flores brancas. Para compor o cenário, o casal aguarda a chegada de três caminhões de flores do Veiling Holambra e do Wesley Rostrata. A pista de dança será montada ao ar livre, próxima às árvores, com vista para a casa, a vila italiana e o salão.