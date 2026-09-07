Galeria Endometriose em adolescentes: por que o diagnóstico pode demorar? Por muito tempo, acreditou-se que a endometriose, uma doença inflamatória e crônica na qual um tecido semelhante ao revestimento interno do útero se desenvolve fora dele, afetava principalmente mulheres mais velhas. Essa percepção contribuiu para muitos diagnóstico tardio da doença e fez com que muitas adolescentes sofressem com dores intensas sem saber a causa. Por Flipar

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