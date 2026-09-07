Estilo de Vida Esgotamento mental: conheça os sinais de alerta e saiba quando é hora de mudar Em meio ao estresse constante, alguns sinais podem indicar que a pessoa está ultrapassando seus limites. Irritação, fadiga e impaciência deixam de ser reações passageiras e passam a afetar o bem-estar, o desempenho profissional e os relacionamentos.Veja alguns sinais de que você pode estar com o copo transbordando. Por Flipar

Gerd Altmann pixabay