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Esgotamento mental: conheça os sinais de alerta e saiba quando é hora de mudar

Em meio ao estresse constante, alguns sinais podem indicar que a pessoa está ultrapassando seus limites. Irritação, fadiga e impaciência deixam de ser reações passageiras e passam a afetar o bem-estar, o desempenho profissional e os relacionamentos.Veja alguns sinais de que você pode estar com o copo transbordando.

Por Flipar
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1) DESINTERESSE POR TUDO - Se nada te agrada e até as coisas ou pessoas que te deixavam feliz começam a incomodar, isso pode ser sinal de depressão ou esgotamento mental. Se o bebê chora, você leva na boa ou já não tem mais paciência?

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2) CANSAÇO FREQUENTE - Se você está acostumado a fazer várias coisas, mas começa a sentir exaustão após um menor número de tarefas, isso pode significar que o estresse está consumindo boa parte da tua energia. Verifique se o rendimento cai nas atividades usuais.

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3) DESÂNIMO PARA ENCONTRAR PESSOAS - Se você não tem motivação para encontrar ninguém, nem mesmo as pessoas mais queridas, e fica com preguiça de fazer contatos (até pela internet) , isso pode ser indicativo de ansiedade que impeça relacionamentos saudáveis.

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4) PROBLEMAS NO SONO - Se você tem dificuldade para dormir, troca o dia pela noite, sente insônia ou tem o sono agitado, isso pode revelar depressão, estresse ou ansiedade extrema.

Reprodução da Record TV

5) SENSAÇÃO DE QUE VAI EXPLODIR - Se você tem vontade de socar parede, gritar, esbravejar, com excesso de intolerância e impaciência (até velhinho de bengala te irrita, por andar devagar na tua frente), verifique se o motivo é pontual ou frequente. Pode ser ansiedade.

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6) FALTA DE CONCENTRAÇÃO - Quando você lê, vê ou ouve algo, perde trechos e precisa repetir para prestar atenção? Isso pode indicar esgotamento mental.

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7) ATOS INTEMPESTIVOS - Se você começou, de repente, a agir com impulsividade, sem pensar nas consequências, e acaba até se recriminando depois pelas precipitações, isso pode ser um sinal de estresse extremo, que precisa ser controlado.

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8) EXAGERO NA ALIMENTAÇÃO - Se você não consegue parar de comer ou beber demais, isso pode ser uma válvula de escape que acaba agravando a situação. A pessoa tenta compensar o estresse com uma comilança sem fim.

Reprodução do site ipasealsaude.al.gov.br

9) EXCESSO DE COMPRAS - Outro ato compulsivo comum é o consumo de produtos nas lojas. Muitas pessoas deprimidas ou ansiosas partem para as compras sem pensar nas consequências. E acabam ficando endividadas.

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10) MEDO PERMANENTE - Embora a violência seja uma realidade nas grandes cidades, é necessário filtrar os pensamentos. Tomar cuidado na rua, sim. Mas pensar nisso o tempo inteiro pode indicar crise de ansiedade.

Reprodução de vídeo do site band.uol.com.br

Se você se enquadra em algum desses itens, verifique o que pode mudar no dia a dia para tornar sua rotina menos desgastante. Se você se enquadra em alguns desses tópicos, o ideal é buscar ajuda especializada.

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Mas, para começar, ajude a si mesmo. Anote o que te incomoda e tente repaginar sua rotina antes que outros itens também comecem a ser um incômodo para você. Faça uma lista para ter visualmente o planejamento das decisões.

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Muitas vezes, a tensão emocional gera complicações físicas - é a Somatização. A pessoa transfere o mal-estar psicológico para o corpo físico. Surgem gastrite, cistite, náusea, taquicardia. Procure auxílio para sair desse labirinto.

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Vá ao médico para cuidar da parte física e procure um psiquiatra ou psicólogo para a parte emocional. O psicólogo poderá orientar com conversas e dinâmicas. O psiquiatra, por sua vez, é médico e pode prescrever medicamentos.

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Além de aborrecimentos e preocupações recorrentes, também podem ocorrer mudanças químicas no corpo e você pode se sentir irritado, desmotivado, triste ou ansioso por causa da falta de substâncias que dariam bem-estar. O psiquiatra cuida disso.

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Tente simplificar a vida. Baixe aplicativo para não ficar em fila de banco

Reprodução do site ms.gov.br

Evite os dias (início do mês) e os horários de maior movimento nos supermercados.

Reprodução de vídeo copiada do site tribunaonline.com.br

Ouça rádio no carro ou leia algo no ônibus durante os engarrafamentos, para atenuar a chateação.

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Procure fazer percursos que não passem por áreas extremamente poluídas, que, além do mal à saúde física, ainda irritam e deixam a pessoa revoltada.

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Sempre que tiver chance, faça uma caminhada para esperar um horário de menor movimento no transporte público, evitando plataformas lotadas.

Ricardo Bastos - Flickr

Vá ao shopping em dias e horários que permitam estacionar sem grande dificuldade.

Duda Bairros - Flickr

Arrume um tempo para relaxar, ver uma bela paisagem, espairecer e planejar a vida com calma.

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