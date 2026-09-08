Nikolly Fernandes, atriz de “Nobreza do Amor”, estreia como musa da Mangueira

A atriz assumiu o novo posto após anos de dedicação à agremiação. Primeiro, integrou a Mangueira do Amanhã, escola mirim da Mangueira, na ala coreografada. Nos anos seguintes, exerceu diferentes funções na escola mirim, entre elas a de porta-bandeira. Desde 2023, desfilava na tradicional ala de passistas da Mangueira.
A oficialização da nova função aconteceu no dia 29 de agosto de 2026. Na ocasião, a escola confirmou que Nikolly desfilará em 2027 no enredo dedicado à orixá Iansã. O posto de musa é tradicional nas escolas de samba do Rio de Janeiro e inclui a representação da agremiação em eventos e na divulgação do enredo ao longo da temporada.
Sobre o novo posto, Nikolly declarou à Marie Claire: 'Estou muito feliz. Não só hoje, mas há meses, desde que recebi a notícia de que seria musa da Estação Primeira de Mangueira'. A atriz também afirmou que o Carnaval representa uma paixão de longa data em sua vida.
A irmã de Nikolly, Jeniffer Dias, já ocupava o posto de musa da Mangueira. A atriz afirmou estar feliz por participar do Carnaval ao lado de outras mulheres que admira e, principalmente, por compartilhar a função com a irmã. A artista destacou que a presença de Jeniffer tornou a experiência ainda mais especial.
O enredo 'Oyá Por Nós' coincide com um momento de transformação na vida de Nikolly. A musa contou que se identifica com a força feminina presente na história apresentada pela escola e relacionou o tema às mudanças que viveu no último ano, que contribuíram para que se sentisse mais forte e empoderada.
Nikolly é filha de artistas ligados ao samba. O pai é músico, enquanto a mãe foi passista da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis por 18 anos. Já a irmã também é atriz. Aos seis anos, Nikolly começou a estudar teatro e, entre os 12 e os 18 anos, aprofundou sua formação musical com estudos de piano e canto na Escola de Música Villa-Lobos, no Rio de Janeiro.
A atriz estreou nas novelas em 2025, em 'A Dona de Mim', exibida pela TV Globo, no papel de Stephanie. Depois, interpretou Kênia em 'A Nobreza do Amor', novela exibida pela TV Globo às 18h. Na trama, a personagem é filha de Jendal, interpretado por Lázaro Ramos. A novela acompanha a história do reino fictício de Batanga, na costa africana.