Celebridades e TV Em entrevista, Tom Hanks relembra infância difícil e ausência dos pais O consagrado ator Tom Hanks, de 70 anos, relembrou momentos difíceis da infância em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”. O astro de Hollywood contou que sofreu com a ausência dos pais, Amos Mefford Hanks e Janet Marylyn, durante os primeiros anos de vida. Enquanto o pai trabalhava como cozinheiro e a mãe atuava como enfermeira, ele passava pouco tempo com os dois. Após o divórcio do casal, Tom Hanks foi morar com o pai e mudou de casa diversas vezes. 'Quando eu era criança, eles nem pe Por Flipar

Reprodução do Instagram @tomhanks