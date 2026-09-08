Do fundo do mar a cidades submersas: destinos incríveis para mergulhar no Brasil

Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio (CE) – Criado em 1997, é a única unidade de conservação estadual totalmente submersa no mar cearense e fica a cerca de 18 km do Porto do Mucuripe, em Fortaleza. Suas águas, com temperatura em torno de 27°C, podem ter visibilidade de até 30 metros. O local abriga recifes, corais, peixes, tartarugas, tubarões e cetáceos. :::
Serigado de Fora (RN) – Localizado em mar aberto, a cerca de 20 km de Natal, é um dos pontos procurados para mergulho no litoral potiguar. Formações rochosas e ambientes submersos favorecem a observação da vida marinha, com registros de arraias, moreias e tubarões. O cenário também atrai praticantes de fotografia subaquática.
Minas submersas de Currais Novos (RN) – A região ganhou destaque pela exploração de scheelita, fonte de tungstênio, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Com o alagamento de galerias, algumas áreas passaram a atrair mergulhadores de cavernas, que já alcançaram cerca de 40 metros. Sob a água, ainda podem ser encontrados vestígios da antiga mineração, como trilhos e ferramentas.
Arraial do Cabo (RJ) – Considerada referência para o mergulho, a região oferece águas claras e rica vida marinha, com tartarugas, arraias, peixes, golfinhos e, ocasionalmente, baleias e orcas. Entre a primavera e o verão, a ressurgência traz águas profundas, frias e ricas em nutrientes para a superfície. Nesse período, a temperatura pode cair para cerca de 15°C a 18°C.
Cânion do Xingó (SE) – Em pleno sertão, o cânion impressiona pelos paredões rochosos que margeiam as águas do Rio São Francisco, represadas pela Usina de Xingó. Passeios de barco incluem pontos específicos para banho e mergulho nas águas do Velho Chico. O acesso turístico ocorre por Canindé de São Francisco, a cerca de 213 km de Aracaju.
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) – Conhecido por formações como o Dedo de Deus, o parque reúne trilhas, cachoeiras e poços naturais próprios para banho em meio à Mata Atlântica. Entre os destaques está a Cachoeira Véu da Noiva, na área de Petrópolis, com cerca de 35 metros de queda. Outros atrativos incluem o Poço Paraíso, o Poço Verde e o Poço do Sossego.
Arquipélago de Alcatrazes (SP) – Protegido por uma unidade de conservação federal, o arquipélago se destaca pela grande biodiversidade marinha, com tartarugas, golfinhos, baleias e numerosos peixes. Também abriga importantes colônias de aves marinhas, que podem reunir milhares de indivíduos. Assim, além do mergulho, o local atrai visitantes interessados na observação da fauna.
Fernando de Noronha (PE) – Um dos principais destinos de mergulho do Brasil, o arquipélago reúne cerca de 230 espécies de peixes e águas com visibilidade que pode chegar a 50 metros. Entre os grandes atrativos estão os naufrágios da Corveta Ipiranga, afundada em 1983, e do cargueiro grego Eleni Stathatos. Tubarões, tartarugas, arraias, golfinhos e corais completam o cenário.
Garopaba e Ilha do Coral (SC) – A região reúne praias, dunas e costões e integra a APA da Baleia Franca, importante área de reprodução da espécie no litoral brasileiro. Entre julho e novembro, as baleias-francas podem ser avistadas na costa. Já a Ilha do Coral guarda um paredão com antigas inscrições rupestres, além de oferecer paisagens propícias ao turismo marítimo.
Garopaba e Ilha do Coral (SC) – A região reúne praias, dunas e costões e integra a APA da Baleia Franca, importante área de reprodução da espécie no litoral brasileiro. Entre julho e novembro, as baleias-francas podem ser avistadas na costa. Já a Ilha do Coral guarda um paredão com antigas inscrições rupestres, além de oferecer paisagens propícias ao turismo marítimo.
Ilhas de Itacolomis (PR) – As formações rochosas do litoral paranaense integram uma região conhecida por pontos de mergulho e rica vida marinha. Nas proximidades há recifes artificiais e balsas naufragadas propositalmente, como a Espera-7 e a Dianka, em águas próximas de 30 metros de profundidade. A área também registra a presença de meros, espécie ameaçada e protegida no Brasil.
Cidade submersa de Petrolândia (PE) – Em 1988, a antiga cidade foi inundada para a formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaparica, hoje Luiz Gonzaga, criando um cenário que atrai mergulhadores. Ruínas de construções permanecem entre 20 e 30 metros de profundidade. Acima da água, parte da Igreja do Sagrado Coração de Jesus tornou-se cartão-postal da chamada “Atlântida Brasileira”.
Praia Vermelha (RJ) – Aos pés do Pão de Açúcar, na Urca, é um ponto conhecido por mergulhos rasos e também por incursões noturnas. Entre as formações rochosas podem ser encontrados polvos, anêmonas, peixes e outros animais marinhos. A profundidade chega a cerca de 10 metros e a visibilidade costuma variar conforme as condições do mar.
Parque Nacional da Serra da Bodoquena (MS) – A região se destaca pelas águas cristalinas, cachoeiras, piscinas naturais, cavernas e rica biodiversidade. Inserido no Cerrado, o parque preserva também importantes áreas de Mata Atlântica. Rios da Serra da Bodoquena favorecem banhos, flutuação e observação de peixes e plantas aquáticas.
Vale Encantado (MG) – Localizado no Parque Nacional do Caparaó, próximo ao acampamento da Tronqueira, é formado pelo Rio José Pedro e reúne pequenas quedas-d’água e piscinas naturais de águas límpidas. O acesso é feito por uma trilha de cerca de 500 metros. Nas proximidades fica a Cachoeira Bonita, com aproximadamente 80 metros de queda.