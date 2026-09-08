Estilo de Vida Do fundo do mar a cidades submersas: destinos incríveis para mergulhar no Brasil Praticado desde a Antiguidade para a coleta de alimentos e outros recursos marinhos, o mergulho hoje reúne lazer, esporte, pesquisa e exploração. A atividade exige treinamento, equipamentos adequados e respeito aos limites individuais e às condições ambientais. Com os devidos cuidados, permite conhecer de perto ecossistemas e paisagens subaquáticas. Veja destinos que se destacam para a prática. Por Flipar

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