Sarah Jessica Parker revela o que os fãs mais confundem sobre ela

Parker também respondeu sobre sua maior conquista e afirmou que a divide com o marido. Para a atriz, a família que construiu ao lado do ator Matthew Broderick é sua maior realização. O casal está junto desde 1997 e tem três filhos: James Wilkie Broderick, nascido em 2002, e as gêmeas Tabitha Hodge Broderick e Marion Loretta Elwell Broderick, nascidas em 2009 por meio de barriga de aluguel.