Filmes e Séries

Sarah Jessica Parker revela o que os fãs mais confundem sobre ela

Sarah Jessica Parker concedeu uma entrevista à Vogue britânica e respondeu a uma série de perguntas rápidas sobre sua vida pessoal e profissional. Na conversa, a atriz falou sobre “Sex and the City”, sua relação com a personagem Carrie Bradshaw, a família e alguns de seus hábitos.

Por Flipar
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Questionada sobre o principal mal-entendido que os fãs têm a seu respeito, Parker respondeu que muitas pessoas acreditam que ela é a própria Carrie. A personagem foi interpretada pela atriz em 'Sex and the City', série exibida entre 1998 e 2004 que a tornou mundialmente conhecida. O papel também rendeu a Parker quatro Globos de Ouro e dois prêmios Emmy.

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Na série, Carrie é uma colunista de Nova York que escreve sobre amor, relacionamentos e sexualidade a partir das próprias experiências. A vida amorosa da personagem se mistura à rotina ao lado das amigas Miranda, Charlotte e Samantha, enquanto a moda ocupa um espaço importante em sua personalidade e na história.

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A atriz voltou a interpretar a personagem nos filmes 'Sex and the City' e 'Sex and the City 2', além da série 'And Just Like That...', que teve três temporadas entre 2021 e 2025. Nos últimos anos, memes sobre atitudes consideradas egocêntricas de Carrie também se espalharam pelas redes sociais.

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Na mesma entrevista, a atriz foi questionada sobre qual seria o hábito mais 'nova-iorquino' de sua personalidade. Parker respondeu que é parar táxis na rua, independentemente do horário. Ela também contou que tenta ensinar o costume às filhas, mas ainda não conseguiu convencê-las a fazer o mesmo.

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Parker também respondeu sobre sua maior conquista e afirmou que a divide com o marido. Para a atriz, a família que construiu ao lado do ator Matthew Broderick é sua maior realização. O casal está junto desde 1997 e tem três filhos: James Wilkie Broderick, nascido em 2002, e as gêmeas Tabitha Hodge Broderick e Marion Loretta Elwell Broderick, nascidas em 2009 por meio de barriga de aluguel.

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Sarah Jessica Parker, que nasceu em 25 de março de 1965, em Nelsonville, Ohio, nos Estados Unidos, estreou na TV aos oito anos e conquistou seu primeiro destaque na Broadway com 'Annie', entre 1979 e 1980. Na década de 1980, despontou na sitcom 'Square Pegs' e em filmes como 'Footloose: Ritmo Louco' e 'Dançando na TV'.

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Também estrelou outros filmes de sucesso como Abracadabra, Abracadabra 2, 'Lua de Mel a Três', 'Zona de Perigo', 'Ed Wood', 'Casos e Casamentos', 'O Clube das Desquitadas', 'Deu a Louca nos Astros', “Cadê os Morgan?”, 'Tudo em Família' e 'Armações do Amor'. Na televisão, também protagonizou 'Divorce', série da HBO exibida entre 2016 e 2019.

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