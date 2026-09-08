Sarah Jessica Parker revela o que os fãs mais confundem sobre ela

Questionada sobre o principal mal-entendido que os fãs têm a seu respeito, Parker respondeu que muitas pessoas acreditam que ela é a própria Carrie. A personagem foi interpretada pela atriz em 'Sex and the City', série exibida entre 1998 e 2004 que a tornou mundialmente conhecida. O papel também rendeu a Parker quatro Globos de Ouro e dois prêmios Emmy.
Na série, Carrie é uma colunista de Nova York que escreve sobre amor, relacionamentos e sexualidade a partir das próprias experiências. A vida amorosa da personagem se mistura à rotina ao lado das amigas Miranda, Charlotte e Samantha, enquanto a moda ocupa um espaço importante em sua personalidade e na história.
A atriz voltou a interpretar a personagem nos filmes 'Sex and the City' e 'Sex and the City 2', além da série 'And Just Like That...', que teve três temporadas entre 2021 e 2025. Nos últimos anos, memes sobre atitudes consideradas egocêntricas de Carrie também se espalharam pelas redes sociais.
Na mesma entrevista, a atriz foi questionada sobre qual seria o hábito mais 'nova-iorquino' de sua personalidade. Parker respondeu que é parar táxis na rua, independentemente do horário. Ela também contou que tenta ensinar o costume às filhas, mas ainda não conseguiu convencê-las a fazer o mesmo.
Parker também respondeu sobre sua maior conquista e afirmou que a divide com o marido. Para a atriz, a família que construiu ao lado do ator Matthew Broderick é sua maior realização. O casal está junto desde 1997 e tem três filhos: James Wilkie Broderick, nascido em 2002, e as gêmeas Tabitha Hodge Broderick e Marion Loretta Elwell Broderick, nascidas em 2009 por meio de barriga de aluguel.
Sarah Jessica Parker, que nasceu em 25 de março de 1965, em Nelsonville, Ohio, nos Estados Unidos, estreou na TV aos oito anos e conquistou seu primeiro destaque na Broadway com 'Annie', entre 1979 e 1980. Na década de 1980, despontou na sitcom 'Square Pegs' e em filmes como 'Footloose: Ritmo Louco' e 'Dançando na TV'.
Também estrelou outros filmes de sucesso como Abracadabra, Abracadabra 2, 'Lua de Mel a Três', 'Zona de Perigo', 'Ed Wood', 'Casos e Casamentos', 'O Clube das Desquitadas', 'Deu a Louca nos Astros', “Cadê os Morgan?”, 'Tudo em Família' e 'Armações do Amor'. Na televisão, também protagonizou 'Divorce', série da HBO exibida entre 2016 e 2019.