Galeria Igreja da Candelária: 251 anos de fé, arte e grandes acontecimentos no coração do Rio Em 2026, a Igreja da Candelária, um dos símbolos religiosos e arquitetônicos do Rio, celebra 251 anos da bênção da pedra fundamental do atual templo, realizada em 6 de junho de 1775. Segundo a tradição, sua origem remonta ao século XVII, quando Antônio Martins da Palma e Leonor Gonçalves prometeram erguer uma capela após sobreviverem a uma tempestade no mar. Por Flipar

Reprodução de vídeo Rede Globo