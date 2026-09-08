Maria Fernanda Cândido estreia peça de Ibsen em São Paulo em outubro

A montagem é baseada na última peça do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, escrita ao longo de 1899 e publicada em dezembro daquele ano. A obra foi concluída sete anos antes da morte do autor e é considerada seu último trabalho teatral. Ibsen escreveu a peça aos 71 anos, após retornar à Noruega, onde viveu depois de 27 anos no exterior.
Antes de definir o título 'Quando Despertarmos de Entre os Mortos', o dramaturgo considerou 'Oppstandelsens Dag', expressão que significa 'o dia da ressurreição'. A peça é considerada uma das mais oníricas e desesperançadas da produção do dramaturgo. Parte da crítica relaciona a trama ao relacionamento entre o escultor Auguste Rodin e a artista Camille Claudel
Uma apresentação pública da peça, feita por razões de direitos autorais, ocorreu no Haymarket Theatre, em Londres, poucos dias antes da publicação. A primeira encenação teatral completa aconteceu no Hoftheater de Stuttgart, na Alemanha, em janeiro de 1900, seguida por montagens em Copenhague, Helsinque, Cristiânia (atual Oslo), Estocolmo e Berlim ainda naquele ano.
A história acompanha o escultor Rubek, artista que não consegue conciliar carreira e vida pessoal. Durante uma viagem com a esposa, Maia, ele reencontra Irene, antiga modelo de suas obras e mulher por quem nutriu uma paixão platônica. No encontro entre os três, Irene expõe sua visão sobre a existência deles e afirma que todos ali já estão mortos.
Assim, para recuperar o amor, seria necessário primeiro despertar. O enredo se desenvolve em três cenários distintos da Noruega, um hotel, uma estância termal e o alto de uma montanha. A peça também apresenta imagens recorrentes relacionadas à pedra e à petrificação.
Maria Fernanda Cândido nasceu em 21 de maio de 1974, em Londrina, no Paraná. Ela começou a carreira como modelo aos 14 anos. O reconhecimento nacional veio com Paola, personagem de 'Terra Nostra', da TV Globo. Ela ainda esteve em novelas como 'A Força do Querer' e 'Paraíso Tropical', entre outras.
No cinema, Cândido estreou como protagonista em 'Dom', adaptação de 'Dom Casmurro' dirigida por Moacyr Góes, atuação que lhe garantiu o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado, em 2003. Ela também participou de produções internacionais, como 'O Traidor', 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' e 'O Agente Secreto'.