Maria Fernanda Cândido estreia peça de Ibsen em São Paulo em outubro

A montagem é baseada na última peça do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, escrita ao longo de 1899 e publicada em dezembro daquele ano. A obra foi concluída sete anos antes da morte do autor e é considerada seu último trabalho teatral. Ibsen escreveu a peça aos 71 anos, após retornar à Noruega, onde viveu depois de 27 anos no exterior.