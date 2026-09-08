Szymbark: a vila polonesa onde casas invertidas e construções surpreendentes contam histórias

Ao longo da história, a Pomerânia esteve sob o domínio ou a influência de diferentes povos e Estados, como poloneses, dinamarqueses, suecos e prussianos. Após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte da região passou à Polônia, enquanto uma faixa ocidental permaneceu na Alemanha, em meio à fuga e à expulsão de milhões de alemães.