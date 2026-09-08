Szymbark: a vila polonesa onde casas invertidas e construções surpreendentes contam histórias

A principal atração do complexo é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom do Góry Nogami), construção que desafia a lógica arquitetônica ao apresentar o telhado apoiado no chão e a base voltada para o alto. Em seu interior, móveis e objetos também aparecem invertidos, ampliando a sensação de desorientação.
Mais do que uma atração turística, a casa foi concebida como uma crítica ao regime comunista que governou a Polônia entre 1947 e 1989. Sua estrutura invertida simboliza um mundo de valores distorcidos e a instabilidade vivida pela sociedade polonesa naquele período.
Para reforçar a sensação de um mundo invertido, as janelas da casa são apenas decorativas, enquanto móveis e objetos aparecem presos ao teto. A inclinação do piso e a disposição incomum do interior podem provocar desorientação, tontura e dificuldade de equilíbrio nos visitantes.
Além da famosa casa invertida, o complexo de Szymbark reúne atrações que combinam história, cultura e curiosidades. As instalações preservam tradições da região da Cassúbia, recuperam episódios marcantes da história polonesa e apresentam construções capazes de surpreender os visitantes.
Entre as atrações está uma tábua de madeira com 46,53 metros de comprimento, produzida em 2012 a partir de uma única árvore. A peça foi cortada manualmente com a participação de várias pessoas e entrou para o Guinness como a maior tábua feita de um só tronco.
Outro destaque é a réplica do bunker da organização de resistência polonesa Gryf Pomorski, que atuou contra a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A estrutura comporta mais de 60 pessoas e utiliza efeitos sonoros para simular um bombardeio aéreo.
Szymbark também abriga um piano gigante, reconhecido pelo Guinness como o maior do mundo. Construído por Daniel Czapiewski, o instrumento mede 6,07 metros de comprimento, pesa 1,82 tonelada e possui 156 teclas. Apesar do tamanho, é funcional e já foi utilizado em apresentações musicais.
O complexo também abriga a Casa do Siberiano, uma construção de madeira trazida da região de Irkutsk, na Sibéria. O local preserva objetos e relatos sobre os poloneses deportados para territórios russos e soviéticos, ajudando a contar a história do exílio e das difíceis condições enfrentadas por essas famílias.
Szymbark também se destaca pela preservação da cultura dos cassúbios, povo eslavo com identidade, tradições e idioma próprios no norte da Polônia. A vila abriga o Centro de Educação e Promoção Regional, espaço dedicado à história da Cassúbia e à valorização de seu patrimônio cultural.
Szymbark tornou-se um espaço onde a arquitetura ajuda a contar histórias de exílio, opressão, resistência e identidade cultural. Há construções, objetos históricos e experiências imersivas para apresentar diferentes capítulos da trajetória polonesa e cassúbia.
O vilarejo tornou-se um conhecido destino turístico da região da Pomerânia, atraindo visitantes interessados em experiências diferentes. Suas atrações combinam curiosidade, humor e reflexão, ao mesmo tempo que apresentam aspectos importantes da história e da cultura cassúbia e polonesa.
Os visitantes podem participar do preparo de pães em forno tradicional, assar linguiças sobre a fogueira e provar cervejas produzidas no local. Também são servidos pratos simples, como pão com banha e pepino em conserva, associados à culinária regional. A referência a peixes defumados não aparece na oferta oficial.
Szymbark está localizada na Pomerânia, divisão administrativa do norte da Polônia com cerca de 2,36 milhões de habitantes. Já a Pomerânia histórica é uma região banhada pelo Mar Báltico que se estende por territórios atualmente pertencentes à Polônia e à Alemanha — não uma cidade nem um distrito.
Ao longo da história, a Pomerânia esteve sob o domínio ou a influência de diferentes povos e Estados, como poloneses, dinamarqueses, suecos e prussianos. Após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte da região passou à Polônia, enquanto uma faixa ocidental permaneceu na Alemanha, em meio à fuga e à expulsão de milhões de alemães.
A Pomerânia é conhecida por suas paisagens banhadas pelo Mar Báltico, com praias, lagos e extensas áreas de floresta. A região também abriga cidades históricas, como Szczecin, na Polônia, e Stralsund, na Alemanha, cujo centro antigo é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco.