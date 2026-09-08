Celebridades e TV Luciano Huck ‘anuncia’ aquisição de robô para limpar vidros de mansão no RJ: ‘Funciona’ O apresentador Luciano Huck surpreendeu os seguidores ao apresentar uma novidade tecnológica incorporada à rotina de sua mansão. Em um vídeo publicado nas redes sociais no fim de agosto, ele mostrou que havia adquirido um robô capaz de limpar janelas e outras superfícies de vidro de forma automática. Por Flipar

Reprodução/TV Globo/Instagram