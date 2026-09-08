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Luciano Huck ‘anuncia’ aquisição de robô para limpar vidros de mansão no RJ: ‘Funciona’

O apresentador Luciano Huck surpreendeu os seguidores ao apresentar uma novidade tecnológica incorporada à rotina de sua mansão. Em um vídeo publicado nas redes sociais no fim de agosto, ele mostrou que havia adquirido um robô capaz de limpar janelas e outras superfícies de vidro de forma automática.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo/Instagram

Esse tipo de robô é projetado para facilitar a limpeza de vidros, além de diminuir os riscos associados ao trabalho em áreas de difícil acesso. Para se movimentar pelas superfícies, o aparelho combina sucção de alta potência com sensores e a tecnologia 'WIN-SLAM', que permite reconhecer limites, obstáculos e definir o trajeto.

Divulgação

O imóvel, avaliado em cerca de R$ 26,4 milhões por especialistas do mercado imobiliário, conta com 16 quartos, seis deles suítes, além de cinema particular, salão de jogos, piscina e grandes ambientes integrados à natureza. A residência também já recebeu eventos de grande porte, inclusive casamentos de celebridades internacionais.

Reprodução/Leonardo Finotti

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