Luciano Huck ‘anuncia’ aquisição de robô para limpar vidros de mansão no RJ: ‘Funciona’

Esse tipo de robô é projetado para facilitar a limpeza de vidros, além de diminuir os riscos associados ao trabalho em áreas de difícil acesso. Para se movimentar pelas superfícies, o aparelho combina sucção de alta potência com sensores e a tecnologia 'WIN-SLAM', que permite reconhecer limites, obstáculos e definir o trajeto.
O imóvel, avaliado em cerca de R$ 26,4 milhões por especialistas do mercado imobiliário, conta com 16 quartos, seis deles suítes, além de cinema particular, salão de jogos, piscina e grandes ambientes integrados à natureza. A residência também já recebeu eventos de grande porte, inclusive casamentos de celebridades internacionais.