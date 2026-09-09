Doh Kyung-soo lança “Dopamine”, quarto mini álbum solo, com faixa-título “Guitarist”

No início de 2011, a SM Entertainment formou dois grupos distintos, EXO-K e EXO-M, com planos para que um se apresentasse na Coreia do Sul e o outro na China. D.O. estreou em 2012 como vocalista principal do EXO-K. Durante alguns anos, os grupos se apresentaram separadamente, até que, em 2014, passaram a ser um único grupo, o EXO.