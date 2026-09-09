Doh Kyung-soo lança “Dopamine”, quarto mini álbum solo, com faixa-título “Guitarist”

Antes do lançamento, D.O. apresentou dois vídeos conceituais para divulgar o projeto. O primeiro, 'Daily Dopamine', foi lançado nas semanas que antecederam a estreia. Já 'A Missing Guitar' chegou ao público em 1º de setembro. O mini álbum apresenta diferentes estilos musicais, com faixas que passam por diferentes gêneros.
'Dopamine' é composto pelas músicas 'Sing It Loud', 'Dancing Party', 'Guitarist', 'Don't You' e 'Dear'. A próxima etapa da carreira é a turnê '2026-2027 Doh Kyung Soo Concert Tour [Day Off]', que está prevista para começar em outubro de 2026. Em Seul, os ingressos para as apresentações esgotaram durante a pré-venda.
Doh Kyung-soo nasceu em 12 de janeiro de 1993, em Nonhyeon-dong, no distrito de Gangnam-gu, em Seul. Ainda adolescente, participou de competições de canto e, aos 17 anos, venceu um festival em sua região. A vitória resultou em uma indicação para um teste da SM Entertainment, empresa responsável por sua entrada no mundo do entretenimento.
No início de 2011, a SM Entertainment formou dois grupos distintos, EXO-K e EXO-M, com planos para que um se apresentasse na Coreia do Sul e o outro na China. D.O. estreou em 2012 como vocalista principal do EXO-K. Durante alguns anos, os grupos se apresentaram separadamente, até que, em 2014, passaram a ser um único grupo, o EXO.
D.O. iniciou o serviço militar obrigatório em 1º de julho de 2019 e foi dispensado em 25 de janeiro de 2021. Após retornar às atividades, começou sua carreira solo. Em 26 de julho daquele ano, lançou 'Empathy', seu primeiro EP. O contrato com a SM Entertainment terminou em novembro de 2023, e o artista decidiu não renová-lo.
Pouco depois, fundou a Company SooSoo, voltada para suas atividades solo e sua carreira como ator. Ele continuou ligado à SM Entertainment para os trabalhos relacionados ao EXO. Pela Company SooSoo, lançou os mini álbuns 'Expectation', em 2023, e 'Blossom', em 2024. Em 2025, passou a integrar a Blitzway Entertainment, após deixar a Company SooSoo. No mesmo ano, também lançou 'Bliss', seu primeiro álbum de estúdio completo.
Sua estreia aconteceu em 2014, com um papel coadjuvante no filme 'Cart'. No mesmo ano, chegou à televisão com a série da SBS 'It's Okay, That's Love', atuação que garantiu a ele uma indicação ao Baeksang Arts Award na categoria de Melhor Ator Revelação. Desde então, participou de produções como '100 Days My Prince', 'Dear My Room', 'Bad Prosecutor', 'The Manipulated', entre outras.