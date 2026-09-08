Fungo que interage com ouro revela um surpreendente processo da natureza

A proposta ganhou força a partir de descobertas anteriores. Em 2019, cientistas australianos revelaram que o fungo Fusarium oxysporum consegue interagir com o ouro presente no ambiente, mobilizando o metal e formando minúsculas partículas em sua superfície.
A proposta ganhou força a partir de descobertas anteriores. Em 2019, cientistas australianos revelaram que o fungo Fusarium oxysporum consegue interagir com o ouro presente no ambiente, mobilizando o metal e formando minúsculas partículas em sua superfície.
Durante seu metabolismo, o fungo libera substâncias capazes de participar de reações químicas com o ouro presente no ambiente. O processo pode mobilizar o metal e favorecer sua posterior redução e precipitação em minúsculas partículas de ouro sobre o próprio fungo.
A interação observada pelos pesquisadores mostra que os fungos podem participar do ciclo biogeoquímico do ouro na natureza. Ao promover reações de oxidação e outras transformações do metal, esses organismos podem influenciar sua mobilização e distribuição no solo.
O potencial dos fungos vai além do ouro. Experimentos já avaliaram sua interação com material de meteoritos, inclusive em pesquisas de biominação na Estação Espacial Internacional. A ideia é investigar se microrganismos poderão ajudar a obter recursos minerais em futuras missões espaciais.
O Fusarium oxysporum é um fungo filamentoso encontrado em solos de várias partes do mundo, com linhagens capazes de causar doenças em plantas. Sua surpreendente interação com o ouro pode contribuir para métodos mais sustentáveis de prospecção mineral e, futuramente, para a recuperação do metal em resíduos.
O Fusarium oxysporum pertence ao gênero Fusarium, que reúne diversas espécies capazes de provocar doenças em plantas, incluindo murchas e podridões. Algumas espécies desse grupo também podem produzir micotoxinas prejudiciais à saúde humana e animal.
Apesar do potencial, o uso de fungos para recuperar metais ainda enfrenta desafios para funcionar em grande escala. Pesquisadores precisam avaliar eficiência, custos e condições ideais antes que processos como a micomineração possam competir com técnicas convencionais.