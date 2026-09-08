Galeria Fungo que interage com ouro revela um surpreendente processo da natureza Em 2024, um estudo colocou os fungos no centro de uma ideia surpreendente: usá-los para ajudar na obtenção de metais valiosos, incluindo o ouro. A chamada micomineração é estudada como uma alternativa biológica capaz de complementar métodos tradicionais e reduzir impactos ambientais. Por Flipar

imagem gerada por i.a