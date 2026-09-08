Caminho da Mata Atlântica: uma jornada de mais de 4 mil km entre trilhas históricas, montanhas, florestas e ilhas

O Caminho nasceu de uma iniciativa do Movimento Borandá, incubado pelo WWF-Brasil, e reúne parceiros públicos e privados. Inspirado na Appalachian Trail, nos EUA, seu modelo segue a famosa rota de cerca de 3,5 mil km que atravessa os Apalaches, da Geórgia ao Maine.
O Caminho da Mata Atlântica atravessa mais de 130 áreas protegidas, comunidades tradicionais e terras indígenas. A rota conecta trilhas históricas como o Caminho do Itupava (PR), os Caminhos do Mar (SP), o Caminho de Mambucaba (SP/RJ) e a Travessia Petrópolis-Teresópolis (RJ)
Caminho do Itupava (PR) – Originado de antigas trilhas indígenas, foi uma importante ligação entre o planalto de Curitiba e o litoral desde o século XVII. Hoje, cerca de 20 km entre Quatro Barras e Morretes preservam trechos de calçamento e vestígios arqueológicos em plena Mata Atlântica.
Os Caminhos do Mar são o nome dado ao conjunto de vias que, em diferentes épocas, ligaram o litoral ao planalto paulista pela Serra do Mar. Entre elas estão a Trilha dos Tupiniquins, a Calçada do Lorena, a Estrada de Ferro Santos–Jundiaí e a Via Anchieta.
O Caminho de Mambucaba, conhecido como Trilha do Ouro, começa no Parque Nacional da Serra da Bocaina, em São José do Barreiro (SP), e segue até o Sertão de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ). O trajeto reúne antigos trechos de calçamento de pedra, ruínas e belas cachoeiras.
A Travessia Petrópolis-Teresópolis (RJ) percorre a parte alta da Serra dos Órgãos, entre campos de altitude e trechos de mata nebular. Considerada por muitos uma das travessias mais bonitas do Brasil, oferece paisagens espetaculares entre picos, vales, nuvens e neblina.
O Caminho da Mata Atlântica também percorre áreas do litoral, passando por praias e proporcionando belas paisagens costeiras. A rota inclui ou alcança áreas de ilhas famosas, como Ilha Grande (RJ), Ilhabela (SP), Ilha do Mel (PR) e Ilha de Santa Catarina (SC).
O Caminho da Mata Atlântica foi concebido principalmente para ser percorrido a pé, mas alguns de seus trechos também podem ser feitos de bicicleta. Nas áreas costeiras, o percurso inclui ainda travessias de barco, necessárias para alcançar determinadas ilhas e continuar a rota.
Entre as paisagens associadas ao Caminho da Mata Atlântica está a Ilha Grande, em Angra dos Reis. Maior ilha do estado, reúne Mata Atlântica, praias, restingas e manguezais, além do Pico do Papagaio, um de seus cartões-postais.
Outro exemplo encontrado na rota é Ilhabela, onde trechos do Caminho da Mata Atlântica atravessam o arquipélago. Formado por 19 ilhas, ilhotes e lajes, o município tem relevo montanhoso, Mata Atlântica preservada e importantes sítios arqueológicos.
A Ilha do Mel é outro cenário encontrado ao longo do Caminho da Mata Atlântica, no litoral do Paraná. Quase toda protegida por unidades de conservação, a ilha reúne Mata Atlântica, praias e trilhas, além de atrações como o Farol das Conchas e a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres.