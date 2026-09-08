Estilo de Vida Caminho da Mata Atlântica: uma jornada de mais de 4 mil km entre trilhas históricas, montanhas, florestas e ilhas O Caminho da Mata Atlântica é considerado a maior trilha de longo curso do Brasil. Com mais de 4 mil km, liga o Parque Estadual do Desengano, no Rio de Janeiro, ao Parque Nacional de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, atravessando cinco estados brasileiros. Por Flipar

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