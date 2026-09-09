Economia Aplicativos já são principal trabalho para 1,8 milhão de brasileiros, aponta IBGE O número de brasileiros que têm plataformas digitais como principal meio de trabalho cresceu 36,8% entre 2022 e 2025, segundo dados divulgados pelo IBGE em 4 de setembro de 2026. O contingente passou de 1,3 milhão para 1,8 milhão de pessoas no período. Isso representa cerca de 500 mil trabalhadores a mais em apenas três anos. Somente entre 2024 e 2025, o avanço registrado foi de 9,1%. Os dados mostram a expansão das plataformas na organização do mercado de trabalho. Por Flipar

Fernando Frazão/Agência Brasil