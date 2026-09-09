Origem e curiosidades sobre a brincadeira do pau-de-sebo

Em Salvador, a brincadeira era comum em festas populares até meados dos anos 1950. O fotógrafo Pierre Verger registrou o pau-de-sebo em 1948, durante a tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, celebrada em 8 de dezembro. A brincadeira também fazia parte das celebrações de Nossa Senhora da Purificação, realizadas em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Depois, a tradição se espalhou e se tornou um dos símbolos das festas juninas do Nordeste.