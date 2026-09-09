Bicho-pau: conheça o inseto especialista em camuflagem

As fêmeas costumam ser maiores e sem asas, com até 25 centímetros nas espécies sul-americanas e vida de até três anos. Os machos são menores, têm asas e expectativa de vida próxima de um ano. O maior espécime já registrado no mundo é uma fêmea do gênero Phryganistria, coletada na China, com 38,2 centímetros de comprimento de corpo, chegando a 62,4 centímetros com as pernas totalmente esticadas. O recorde foi certificado pelo Guinness World Records em 2017.