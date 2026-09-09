Bicho-pau: conheça o inseto especialista em camuflagem

A camuflagem é a principal defesa do bicho-pau contra predadores, como as aves. O inseto fica imóvel por longos períodos sobre galhos e arbustos, o que dificulta sua identificação. Algumas espécies liberam uma substância leitosa e repulsiva quando ameaçadas, e há registros de indivíduos capazes de regenerar membros perdidos ao longo da vida.
Aliás, bicho-pau é o nome popular dado aos insetos da ordem Phasmatodea, grupo também chamado de Phasmida. O termo 'phasma' vem do grego e significa espectro ou fantasma, em referência à aparência do animal, que lembra um pedaço de madeira. A cabeça é pequena, as antenas são bem desenvolvidas e o corpo é alongado.
O grupo reúne 14 famílias, 547 gêneros e 3.598 espécies válidas catalogadas até o momento. Esses insetos ocorrem em todos os continentes, com exceção da Antártica. O Sudeste Asiático concentra a maior diversidade de espécies do planeta, seguido pelo Neotrópico, região que inclui o Brasil e abriga cerca de 600 espécies.
No Brasil, são conhecidas cerca de 220 espécies de bicho-pau, e o país faz parte do hotspot neotropical de diversidade do grupo. Em áreas urbanas, os insetos podem ser encontrados sobre goiabeiras e pitangueiras, plantas comuns em quintais residenciais. A pesquisa taxonômica sobre o grupo no país ainda é considerada incipiente pela comunidade científica.
As fêmeas costumam ser maiores e sem asas, com até 25 centímetros nas espécies sul-americanas e vida de até três anos. Os machos são menores, têm asas e expectativa de vida próxima de um ano. O maior espécime já registrado no mundo é uma fêmea do gênero Phryganistria, coletada na China, com 38,2 centímetros de comprimento de corpo, chegando a 62,4 centímetros com as pernas totalmente esticadas. O recorde foi certificado pelo Guinness World Records em 2017.
A alimentação do bicho-pau é herbívora e tem como base folhas e, eventualmente, flores, frutos e seiva de plantas. Por esse hábito, o grupo é classificado como fitófago. Em climas temperados, grandes populações podem causar danos pontuais a plantações. Ainda assim, o inseto não é considerado uma praga agrícola de modo geral.
O conhecimento científico sobre a ordem Phasmatodea continua a crescer. Cerca de 50 novas espécies são descritas por ano em todo o mundo. As relações filogenéticas entre os grupos ainda não estão totalmente definidas. Mesmo assim, estudos com dados moleculares recentes trouxeram novos avanços para a área.