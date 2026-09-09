Galeria Após cair de jet ski, homem passa a noite à deriva no Oceano Pacífico e é encontrado graças à colete salva-vidas Segundo informações da NBC Los Angeles, os dois alugaram motos aquáticas em Rainbow Harbor, apesar de nunca terem pilotado esse tipo de veículo antes. Cerca de uma hora antes do anoitecer, uma onda atingiu as embarcações e lançou Paul ao mar. Donna entrou na água para ajudá-lo, mas não conseguiu fazê-lo retornar ao jet ski. Por Flipar

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