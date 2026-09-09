Após cair de jet ski, homem passa a noite à deriva no Oceano Pacífico e é encontrado graças à colete salva-vidas

Na sequência, ela também teve dificuldades para voltar à própria moto aquática, que não funcionou quando tentou ligá-la. Com a chegada da noite, a dupla perdeu contato visual e a situação se tornou ainda mais perigosa. Paul não sabia nadar bem e evitou avançar pelo oceano por medo de encontrar tubarões.
Donna passou cerca de uma hora à procura do amigo, até perder completamente sua localização. Convencida de que ele poderia ter morrido, ela seguiu em direção à costa e alcançou um quebra-mar. Por volta das 22h19, uma pessoa que estava em uma embarcação ouviu seus gritos e chamou os serviços de emergência.