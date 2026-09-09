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Após cair de jet ski, homem passa a noite à deriva no Oceano Pacífico e é encontrado graças à colete salva-vidas

Segundo informações da NBC Los Angeles, os dois alugaram motos aquáticas em Rainbow Harbor, apesar de nunca terem pilotado esse tipo de veículo antes. Cerca de uma hora antes do anoitecer, uma onda atingiu as embarcações e lançou Paul ao mar. Donna entrou na água para ajudá-lo, mas não conseguiu fazê-lo retornar ao jet ski.

Por Flipar
Matt Hardy/Unsplash

Na sequência, ela também teve dificuldades para voltar à própria moto aquática, que não funcionou quando tentou ligá-la. Com a chegada da noite, a dupla perdeu contato visual e a situação se tornou ainda mais perigosa. Paul não sabia nadar bem e evitou avançar pelo oceano por medo de encontrar tubarões.

Pexels/Oswald Tenorio

Donna passou cerca de uma hora à procura do amigo, até perder completamente sua localização. Convencida de que ele poderia ter morrido, ela seguiu em direção à costa e alcançou um quebra-mar. Por volta das 22h19, uma pessoa que estava em uma embarcação ouviu seus gritos e chamou os serviços de emergência.

Pexels/Kris Møklebust

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