Galeria

Prefeitura de Salvador delimita espaço para banhistas no Porto da Barra para reduzir risco de acidentes

Além de reforçar a segurança, o monitoramento poderá auxiliar na fiscalização e no acompanhamento do Parque Marinho da Barra. Além disso, a Prefeitura de Salvador já anunciou que pretende ampliar para outras praias o modelo adotado no Porto da Barra.

Por Flipar
Wikimedia Commons/Juniormsoares

Praias como Gamboa, Ribeira e Tubarão estão entre os locais avaliados para receber a estrutura, além de possíveis raias para natação no futuro. A escolha levou em conta as águas tranquilas e o perfil diversificado dos frequentadores. O projeto de Porto da Barra recebeu investimento municipal de aproximadamente R$ 450 mil.

Wikimedia Commons/Paul R. Burley

Além disso, a praia também tem forte importância histórica, pois a região está associada à chegada de Tomé de Sousa em 1549, marco da fundação de Salvador. Ao redor da enseada ficam o Forte de Santa Maria e o Forte de São Diogo, que reforçam o caráter histórico do local.

Wikimedia Commons/Túllio F

Veja Mais