Galeria Prefeitura de Salvador delimita espaço para banhistas no Porto da Barra para reduzir risco de acidentes Além de reforçar a segurança, o monitoramento poderá auxiliar na fiscalização e no acompanhamento do Parque Marinho da Barra. Além disso, a Prefeitura de Salvador já anunciou que pretende ampliar para outras praias o modelo adotado no Porto da Barra. Por Flipar

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