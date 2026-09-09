Prefeitura de Salvador delimita espaço para banhistas no Porto da Barra para reduzir risco de acidentes

Praias como Gamboa, Ribeira e Tubarão estão entre os locais avaliados para receber a estrutura, além de possíveis raias para natação no futuro. A escolha levou em conta as águas tranquilas e o perfil diversificado dos frequentadores. O projeto de Porto da Barra recebeu investimento municipal de aproximadamente R$ 450 mil.
Além disso, a praia também tem forte importância histórica, pois a região está associada à chegada de Tomé de Sousa em 1549, marco da fundação de Salvador. Ao redor da enseada ficam o Forte de Santa Maria e o Forte de São Diogo, que reforçam o caráter histórico do local.