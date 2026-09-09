Galeria Deserto do Atacama, um dos lugares mais secos do planeta, fica coberto de neve após tempestades no Chile O Deserto do Atacama, localizado no norte do Chile, sofreu uma transformação impressionante em agosto, quando duas tempestades sucessivas levaram neve a uma das áreas mais secas do planeta. O fenômeno ganhou destaque porque a cobertura branca não ficou restrita às regiões próximas aos Andes: ela avançou pelo interior do deserto e chegou a pontos próximos ao Oceano Pacífico. Por Flipar

Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory