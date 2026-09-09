Entretenimento Hello Kitty é gata ou garota? A verdade por trás de uma das personagens mais famosas do mundo A personagem Hello Kitty completa 52 anos em 2026. Criada pela empresa japonesa Sanrio em 1974, ela tem como aniversário oficial o dia 1º de novembro. Desde então, tornou-se um dos personagens mais conhecidos da cultura pop mundial. Por Flipar

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