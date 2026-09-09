Hello Kitty é gata ou garota? A verdade por trás de uma das personagens mais famosas do mundo

Mais especificamente, a Hello Kitty foi criada pela designer japonesa Yuko Shimizu, que trabalhava para a Sanrio. Foi ela quem desenvolveu o visual original da personagem, lançada em 1974 e transformada posteriormente em um fenômeno mundial.
Yuko Shimizu deixou a Sanrio em 1976, e a designer Setsuko Yonekubo assumiu o desenvolvimento da Hello Kitty. Ela permaneceu à frente da personagem até 1980, quando Yuko Yamaguchi (foto) assumiu a função, que mantém desde então.
Apesar da aparência felina, Hello Kitty não é definida pela Sanrio simplesmente como uma gata. A empresa apresenta a personagem como uma garotinha britânica, nascida nos subúrbios de Londres, com família, amigos, hobbies e uma vida cercada de características humanas.
O aniversário oficial de Hello Kitty é celebrado em 1º de novembro, data que corresponde ao signo de Escorpião. Embora tenha aparência felina, a personagem é antropomórfica e reúne características humanas, reforçadas por sua história, família, amigos e preferências.
O design simples de Hello Kitty, sem boca e marcado pelo tradicional laço, ajudou a torná-la um ícone versátil e atemporal. Mesmo sem boca, ela transmite diferentes emoções por meio das poses, expressões visuais e acessórios usados em suas inúmeras representações.
Segundo a Sanrio, Hello Kitty adora a torta de maçã feita por sua mãe e também gosta de assar biscoitos e fazer novos amigos. Ao longo de sua história, a personagem ainda foi retratada em diferentes atividades e hobbies, reforçando seu perfil alegre, sociável e curioso.
Hello Kitty tem uma irmã gêmea chamada Mimmy e integra uma família com pais e avós. Já My Melody, Kuromi e Keroppi são outros personagens do universo da Sanrio, e não seus parentes. Seu sucesso ultrapassou o Japão há décadas, transformando-a em um fenômeno global de produtos e licenciamento.
Dentro do universo da Sanrio, Hello Kitty continua sendo a personagem mais valiosa e reconhecida internacionalmente. Sua popularidade sustenta parcerias em áreas como moda, aviação, gastronomia, hotelaria e uma ampla variedade de produtos licenciados ao redor do mundo.
Hello Kitty também chegou ao mercado de luxo por meio de diferentes parcerias. A Simmons Jewelry Co., por exemplo, lançou joias inspiradas na personagem, incluindo peças com diamantes. Ao longo dos anos, sua imagem apareceu em diversas colaborações especiais com marcas e designers.
Hello Kitty também ganhou espaço muito além dos produtos licenciados. A personagem já estrelou séries de animação, produções audiovisuais, videogames e espetáculos musicais, ampliando sua presença na cultura pop e conquistando diferentes gerações ao redor do mundo.