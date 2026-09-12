Conheça Khiva, a cidade-museu de 2.500 anos que se tornou um dos maiores tesouros históricos do Uzbequistão

O local servia como última parada para as caravanas antes da travessia do deserto em direção à Pérsia e hoje forma um conjunto urbano excepcionalmente preservado. Em 1990, Itchan Kala entrou para a lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecimento concedido pela importância de sua arquitetura, de seu planejamento urbano e de sua ligação com antigas civilizações de Khorezm.