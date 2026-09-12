Conheça Khiva, a cidade-museu de 2.500 anos que se tornou um dos maiores tesouros históricos do Uzbequistão

Situada na região de Khorezm, ao sul do rio Amu Dária, a cidade possui mais de 2.500 anos de história e teve papel relevante nas antigas rotas comerciais que atravessavam os desertos da região. Seu maior tesouro é Itchan Kala, a parte interna da antiga cidade, cercada por muralhas de tijolos que chegam a cerca de dez metros de altura.
O local servia como última parada para as caravanas antes da travessia do deserto em direção à Pérsia e hoje forma um conjunto urbano excepcionalmente preservado. Em 1990, Itchan Kala entrou para a lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecimento concedido pela importância de sua arquitetura, de seu planejamento urbano e de sua ligação com antigas civilizações de Khorezm.
Dentro das muralhas, ruas estreitas de pedra passam por mesquitas, madraças, mausoléus, palácios, mercados, antigos caravançarais e residências tradicionais. A área protegida reúne 51 monumentos históricos e cerca de 250 moradias, o que ajuda a explicar por que Khiva costuma ser descrita como uma verdadeira cidade-museu.
Entre os principais pontos de interesse está a Mesquita Juma, famosa por seu amplo salão interno sustentado por 212 colunas de madeira. A Fortaleza Kunya-Ark, antiga residência dos governantes, também revela a importância política que Khiva alcançou ao longo dos séculos.
Outro destaque é o conjunto de minaretes e madraças que domina a paisagem, com destaque para o minarete Kalta Minor, conhecido por sua estrutura monumental revestida de azulejos. A cidade ganhou ainda palácios e edifícios religiosos de grande porte entre o século 18 e o início do século 19, período de forte desenvolvimento arquitetônico sob os cãs de Khiva.
A história local, porém, também inclui períodos de conflitos e destruição, como a devastação causada pela invasão de Genghis Khan em 1220. Em 1598, Khiva tornou-se a capital do Canato de Khiva, posição que reforçou sua influência política e cultural na região.
No século 19, uma segunda linha de defesa, conhecida como Dishan Kala, foi construída ao redor da cidade interna, criando a divisão entre o núcleo fortificado e a área externa. Em 1873, tropas russas conquistaram Khiva, mas grande parte de seu patrimônio arquitetônico sobreviveu.
Atualmente, a preservação de Itchan Kala é uma prova viva uma combinação rara de arquitetura islâmica, tradições asiáticas e construções de barro e tijolos que mantêm forte relação com o passado. Em 2024, a cidade recebeu o título de Capital Turística do Mundo Islâmico, reforçando sua importância no turismo cultural internacional.