Estilo de Vida Tahine: pasta milenar de gergelim conquista a cozinha com sabor, nutrientes e versatilidade Tahine é uma pasta feita a partir de sementes de gergelim trituradas até liberarem seus óleos naturais e adquirirem consistência cremosa. Tem sabor intenso, levemente tostado e pode ser preparado com sementes descascadas ou integrais. Por Flipar