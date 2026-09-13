Tahine: pasta milenar de gergelim conquista a cozinha com sabor, nutrientes e versatilidade

O consumo de gergelim e de preparações feitas com suas sementes remonta a milhares de anos. O tahine tornou-se especialmente associado às culinárias do Levante e de outras regiões do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, aparecendo em inúmeras receitas tradicionais.
As sementes de gergelim são selecionadas e podem ser descascadas e torradas antes da moagem, dependendo do produto. Depois, são trituradas até formar uma pasta homogênea, graças à própria gordura naturalmente presente no gergelim.
Um dos usos mais conhecidos do tahine é no homus, em que acompanha grão-de-bico, limão, alho e outros ingredientes. A pasta acrescenta cremosidade e um sabor característico que ajuda a diferenciar a receita de um simples purê de grão-de-bico.
O tahine também é presença frequente no babaganoush, preparação à base de berinjela assada bastante difundida no Levante. A combinação produz uma pasta cremosa, normalmente temperada com ingredientes como limão, alho e azeite.
Misturado a limão, água, alho e temperos, o tahine pode virar molho para saladas, legumes, falafel e carnes. Também pode entrar em sanduíches, sopas e diferentes preparações, funcionando como ingrediente bastante versátil na cozinha.
Como deriva essencialmente do gergelim, o tahine fornece gorduras predominantemente insaturadas, proteínas e minerais como cálcio, magnésio, fósforo e cobre. É um alimento nutritivo, mas também bastante energético, por causa do elevado teor de gordura das sementes.
Embora seja muito associado a pratos salgados, o tahine também combina com mel, frutas, chocolate e diferentes sobremesas. Em algumas culinárias, aparece em doces tradicionais, enquanto receitas contemporâneas o utilizam em bolos, biscoitos, cremes e até sorvetes.