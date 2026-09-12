Estilo de Vida Sabores de pizza diferentes e surpreendentes para sair do comum Pizza é uma das comidas mais populares do Brasil, especialmente em encontros com família e amigos. Muçarela, calabresa, portuguesa e marguerita estão entre os sabores mais tradicionais. Mas combinações alternativas e ingredientes surpreendentes também ganham espaço e podem transformar a pizza em uma experiência diferente. Por Flipar

Aurélien Lemasson-Théobald