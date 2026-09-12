Misturas impensáveis: cervejas que surpreendem com ingredientes que ninguém espera encontrar no copo

Na Serrinha do Alambari, em Resende, no sul do Rio de Janeiro, a Elbers Bier aposta em ingredientes pouco comuns. Entre seus rótulos estão cervejas elaboradas com cogumelo porcini e pinhão, além de uma Red Ale aromatizada com sementes de coentro.
A cervejaria Alter, de Petrópolis, mantém em seu catálogo a Goiawit, uma cerveja de trigo com goiaba e limão. Refrescante e frutada, ela combina o toque cítrico do limão com o aroma suave da goiaba. A marca a apresenta como a primeira cerveja do mundo a reunir os dois ingredientes.
A Cervejaria Matisse, de Niterói, também já apostou em uma combinação incomum: uma cerveja do estilo Catharina Sour elaborada com uvaia, fruta nativa da Mata Atlântica. Batizado de Saboya, o rótulo ganhou acidez característica do estilo e o perfil aromático da fruta.
Cerveja de bacon – A Rogue Ales já produziu a inusitada Voodoo Doughnut Bacon Maple Ale, criada em parceria com a Voodoo Doughnut. A receita combinava bacon defumado e o sabor adocicado do maple, tradicionalmente associado a panquecas e outras sobremesas
Cerveja de rapadura – A brasileira Colorado dá um toque nacional às suas IPAs ao incluir rapadura na receita. A Indica combina o ingrediente com malte e lúpulo e tem 7% de álcool. Já a Vixnu é uma Imperial IPA ainda mais intensa, com 9,5% de teor alcoólico e presença marcante de lúpulos americanos.
Cerveja de formiga – A Lamas Bier chamou atenção ao criar a Saison Saúva, uma cerveja experimental que levava formigas saúvas, figos e tucupi negro. A ideia de incluir as saúvas surgiu de seu peculiar sabor cítrico. Criada em 2013, a bebida não chegou ao mercado como um rótulo comercial regular.
Cerveja com malte de whisky – A austríaca Schloss Eggenberg já produziu a MacQueen’s Nessie, elaborada com malte escocês e marcada por notas defumadas. O nome fazia referência a Nessie, apelido dado ao lendário monstro do Lago Ness, na Escócia.
Cerveja com ostras – A americana 21st Amendment Brewery criou a Marooned on Hog Island em parceria com a Hog Island Oyster Company. A stout levava cascas de ostras na fabricação, ingrediente que contribuía para um curioso toque salgado no sabor. O rótulo foi lançado como uma produção especial.
Cerveja de erva-mate – A gaúcha DaDo Bier já produziu a Ilex, uma cerveja que incorporava à receita a erva usada no tradicional chimarrão. De baixa fermentação e coloração levemente esverdeada, o rótulo foi criado como uma homenagem à cultura do Rio Grande do Sul.
Cerveja de pimenta – A Cerveja Coruja já produziu a Labareda, rótulo que tinha a pimenta como um de seus grandes diferenciais. O ingrediente aparecia no aroma e, principalmente, no paladar, proporcionando picância e uma marcante sensação de calor a cada gole.
Cerveja de mandioca – A Colorado Cauim dá um toque brasileiro à receita ao incorporar fécula de mandioca à bebida. A cerveja combina o ingrediente com malte, lúpulo e fermento e tem 4,5% de álcool. O nome Cauim remete a antigas bebidas fermentadas indígenas preparadas com mandioca ou cereais. Essa é uma das melhores para
Cerveja de abóbora – Criada pelas cervejarias Cruls e Corina, a Seu Abóbora Pumpkin Ale leva dois tipos de abóbora, moranga e japonesa, além de canela, cravo e gengibre. O rótulo nasceu como uma cerveja sazonal, elaborada especialmente para as comemorações do Halloween.
Cerveja de café – A Colorado Demoiselle é uma Porter que incorpora café à receita, ingrediente que se harmoniza com os maltes torrados e reforça os aromas intensos da bebida. O resultado reúne notas de café e torrefação, dando um toque bem brasileiro a esse estilo de cerveja.
Cerveja com vinho – A Wienbier 58 une características da cerveja e do vinho em uma combinação pouco convencional. A bebida recebe vinho produzido com uvas da Serra Gaúcha, ganha coloração puxada para o púrpura e apresenta teor alcoólico de 6,8%.
Cerveja de coco – A Mongozo Coconut aposta no sabor tropical do coco para criar uma cerveja leve e bastante diferente das tradicionais. Com 3,6% de álcool, apresenta aroma fresco de coco e perfil adocicado e frutado. Lançada em 2005, continua fazendo parte da linha da marca.
Cerveja de banana – A inglesa Wells ficou conhecida pela Banana Bread Beer, uma cerveja que incorporava banana à receita e tinha 5,2% de álcool na versão engarrafada. O sabor combinava notas adocicadas e frutadas da banana com o amargor característico do lúpulo.
Cerveja de crème brûlée – A americana Southern Tier já produziu uma cerveja inspirada na famosa sobremesa francesa. A Imperial Milk Stout combinava baunilha e lactose para criar notas de creme e açúcar caramelizado, lembrando o sabor característico do crème brûlée
Cerveja de abacate – A mexicana Cervecería Cupatitzio já produziu a curiosa Gratissima Avocado Ale. Além do abacate, a receita levava pimenta e alho, combinação que rendeu à bebida uma comparação inevitável: uma espécie de “guacamole alcoólico”. Pode manter, mas com “já produziu
Cerveja de priprioca – A Amazon Beer incorpora à receita a priprioca, planta aromática típica da Amazônia e conhecida por seu perfume marcante. O ingrediente dá um toque regional e bastante particular à Red Ale Priprioca, um dos rótulos da linha da cervejaria paraense.
Cerveja de pizza – A Mamma Mia! Pizza Beer nasceu nos Estados Unidos com a proposta de colocar no copo sabores normalmente encontrados na pizza. A receita leva tomate, alho, manjericão e orégano, combinação que confere à bebida um perfil aromático bastante incomum.