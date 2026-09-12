Estilo de Vida Misturas impensáveis: cervejas que surpreendem com ingredientes que ninguém espera encontrar no copo Uma das bebidas mais populares do mundo, a cerveja vai muito além das receitas tradicionais à base de malte e lúpulo. Algumas versões incorporam ingredientes exóticos e combinações surpreendentes, capazes de transformar completamente aromas e sabores. Conheça cervejas que apostam em misturas curiosas e, para muitos, até impensáveis. Por Flipar

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