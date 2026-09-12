Estilo de Vida Nem tudo pode ir à máquina: veja itens que exigem cuidados especiais na lavagem Lavar roupas faz parte da rotina, mas nem tudo pode ser colocado na máquina sem preocupação. Alguns materiais e objetos exigem cuidados especiais, pois uma lavagem inadequada pode danificar as peças e, em certos casos, até comprometer o funcionamento do próprio eletrodoméstico. Por Flipar

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