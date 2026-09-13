Estilo de Vida Do separador de dedos à palmilha: para que servem os acessórios que prometem aliviar o desconforto nos pés Separadores de dedos, protetores de joanete, calcanheiras e palmilhas estão entre os acessórios vendidos para quem busca mais conforto ao caminhar. Alguns realmente podem reduzir pressão e atrito, mas é importante entender para que cada um serve e quais são seus limites. Conheça alguns dos mais comuns. Por Flipar

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