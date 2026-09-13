Do separador de dedos à palmilha: para que servem os acessórios que prometem aliviar o desconforto nos pés

Separador de dedos Feito geralmente de silicone, gel ou tecido elástico, o separador mantém determinados dedos ligeiramente afastados. Pode diminuir atrito, pressão e incômodo quando eles ficam muito encostados ou sobrepostos. Não corrige definitivamente deformidades nem elimina joanetes.
Protetor de joanete Normalmente confeccionado em gel ou silicone, cria uma camada entre a região saliente do joanete e o calçado. Sua principal função é reduzir pressão, atrito e irritação durante o uso do sapato. Ele pode proporcionar conforto, mas não faz o osso voltar à posição normal.
Dedeira de silicone A pequena capa envolve um dos dedos e funciona como proteção contra o contato direto com o calçado ou com os dedos vizinhos. É bastante utilizada em áreas sujeitas a calos, bolhas e atrito repetitivo. O tamanho adequado é importante para não apertar e prejudicar a circulação.
Almofada metatarsal Colocada sob a região anterior do pé, próxima à base dos dedos, ajuda a redistribuir a pressão durante a caminhada. Pode ser útil para algumas pessoas que sentem dor ou sobrecarga nessa área. O posicionamento correto faz diferença, pois colocá-la no lugar errado pode aumentar o desconforto.
Calcanheira Encontrada em silicone, gel, espuma e outros materiais, a calcanheira acrescenta amortecimento à região posterior do pé. Pode proporcionar conforto em situações de impacto e determinadas dores no calcanhar. Porém, problemas persistentes, como dor relacionada à fascite plantar, exigem avaliação adequada.
Palmilhas Existem desde modelos simples de amortecimento até palmilhas desenvolvidas para necessidades específicas. Elas podem redistribuir cargas, aumentar o conforto e modificar o apoio dos pés durante a caminhada. Nem toda pessoa, porém, precisa de uma palmilha ortopédica personalizada.
Protetores contra atrito Pequenas peças de gel, silicone, espuma ou tecido podem proteger pontos onde o sapato costuma esfregar a pele. São especialmente úteis para reduzir o atrito que favorece bolhas, calos e irritações. Ainda assim, um calçado apertado ou inadequado continua sendo um problema que precisa ser corrigido.