Estilo de Vida

Do separador de dedos à palmilha: para que servem os acessórios que prometem aliviar o desconforto nos pés

Separadores de dedos, protetores de joanete, calcanheiras e palmilhas estão entre os acessórios vendidos para quem busca mais conforto ao caminhar. Alguns realmente podem reduzir pressão e atrito, mas é importante entender para que cada um serve e quais são seus limites. Conheça alguns dos mais comuns.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Separador de dedos Feito geralmente de silicone, gel ou tecido elástico, o separador mantém determinados dedos ligeiramente afastados. Pode diminuir atrito, pressão e incômodo quando eles ficam muito encostados ou sobrepostos. Não corrige definitivamente deformidades nem elimina joanetes.

Imagem gerada por i.a

Protetor de joanete Normalmente confeccionado em gel ou silicone, cria uma camada entre a região saliente do joanete e o calçado. Sua principal função é reduzir pressão, atrito e irritação durante o uso do sapato. Ele pode proporcionar conforto, mas não faz o osso voltar à posição normal.

Imagem gerada por i.a

Dedeira de silicone A pequena capa envolve um dos dedos e funciona como proteção contra o contato direto com o calçado ou com os dedos vizinhos. É bastante utilizada em áreas sujeitas a calos, bolhas e atrito repetitivo. O tamanho adequado é importante para não apertar e prejudicar a circulação.

Imagem gerada por i.a

Almofada metatarsal Colocada sob a região anterior do pé, próxima à base dos dedos, ajuda a redistribuir a pressão durante a caminhada. Pode ser útil para algumas pessoas que sentem dor ou sobrecarga nessa área. O posicionamento correto faz diferença, pois colocá-la no lugar errado pode aumentar o desconforto.

Imagem gerada por i.a

Calcanheira Encontrada em silicone, gel, espuma e outros materiais, a calcanheira acrescenta amortecimento à região posterior do pé. Pode proporcionar conforto em situações de impacto e determinadas dores no calcanhar. Porém, problemas persistentes, como dor relacionada à fascite plantar, exigem avaliação adequada.

Imagem gerada por i.a

Palmilhas Existem desde modelos simples de amortecimento até palmilhas desenvolvidas para necessidades específicas. Elas podem redistribuir cargas, aumentar o conforto e modificar o apoio dos pés durante a caminhada. Nem toda pessoa, porém, precisa de uma palmilha ortopédica personalizada.

Imagem gerada por i.a

Protetores contra atrito Pequenas peças de gel, silicone, espuma ou tecido podem proteger pontos onde o sapato costuma esfregar a pele. São especialmente úteis para reduzir o atrito que favorece bolhas, calos e irritações. Ainda assim, um calçado apertado ou inadequado continua sendo um problema que precisa ser corrigido.

Imagem gerada por i.a

Veja Mais