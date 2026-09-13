Homenagem que deu errado: estátuas de cera de famosos causam espanto

O museu é o Polonia Wax Museum, ou Museu de Figuras de Cera de Cracóvia. No Tripadvisor, já apareceu com média de 3 pontos em 5, em meio a avaliações bastante divididas. Alguns visitantes dizem que as esculturas são tão ruins que a visita vale justamente pelas risadas — mas não é possível dar “nota 10” na plataforma, cuja escala vai até 5.