Homenagem que deu errado: estátuas de cera de famosos causam espanto

O museu é o Polonia Wax Museum, ou Museu de Figuras de Cera de Cracóvia. No Tripadvisor, já apareceu com média de 3 pontos em 5, em meio a avaliações bastante divididas. Alguns visitantes dizem que as esculturas são tão ruins que a visita vale justamente pelas risadas — mas não é possível dar “nota 10” na plataforma, cuja escala vai até 5.
Kate Middleton — Esta seria a escultura de cera da mulher do príncipe William e atual princesa de Gales. Conhecida mundialmente pela elegância e pelo sorriso discreto, Kate recebeu uma homenagem difícil de reconhecer. Cruz credo!
Príncipe William — Herdeiro do trono britânico e marido de Kate Middleton, ele também ganhou sua versão em cera no museu. Ou melhor, os dentes dele, que chamam mais atenção do que todo o restante. Convenhamos: o príncipe também não ficou bem na fita.
Rainha Elizabeth II — A monarca britânica, que morreu em setembro de 2022, também ganhou uma versão de cera no museu. Sempre conhecida pelos cabelos impecavelmente arrumados, ela jamais apareceu tão descabelada em público. A homenagem não fez justiça à elegância da rainha.
Michael Jackson — O Rei do Pop, um dos artistas mais famosos e influentes da história da música, também aparece no museu. Mas a escultura ficou com o rosto tão inchado que parece ter exagerado nos procedimentos estéticos. Ou será implicância nossa?
Johnny Depp — O ator eternizou o capitão Jack Sparrow em cinco filmes da franquia Piratas do Caribe. Embora tenha afirmado que não voltaria ao papel, Depp já discute um possível retorno. Depois de ver esta escultura, talvez seja melhor ele mesmo vestir o figurino novamente.
Robbie Coltrane — O ator escocês, que morreu em 2022, interpretou o querido Hagrid nos oito filmes da saga Harry Potter. Talvez até gostasse de ver esta versão mais esbelta de seu personagem. Está mais em forma, é verdade — mas não lembra em nada o famoso guarda-caça de Hogwarts.
Audrey Hepburn — A atriz britânica, eternizada por filmes como Bonequinha de Luxo, tornou-se um símbolo mundial de elegância e delicadeza. Na versão criada pelo museu, porém, ela ganhou um rosto bem mais arredondado. Ao contrário do Hagrid, Audrey ficou mais bolachuda... e quase irreconhecível.
Harry Potter, Hermione e Ron — O trio de amigos que conquistou o público nos livros e filmes da saga também ganhou versões de cera. Mas só com magia das trevas Harry, Hermione Granger e Ron Weasley ficariam assim... E aqueles cabelos? Pelo visto, Hermione resolveu fazer chapinha antes de visitar o museu.
Donald Trump — O presidente dos Estados Unidos, conhecido pelos cabelos alaranjados e pelas expressões marcantes, também ganhou uma versão em cera. Mas alguém adivinharia que é ele apenas olhando para a escultura? Provavelmente não: faltaram até o cabelo característico e a famosa “boquinha”.
Nelson Mandela — O líder sul-africano, símbolo mundial da luta contra o apartheid e vencedor do Nobel da Paz, também foi homenageado pelo museu. A escultura ficou apenas mais ou menos e está longe do realismo esperado. A vantagem é que, desta vez, pelo menos dá para saber quem é.
Vladimir Putin — O líder russo, uma das figuras mais poderosas e controversas da política mundial, também ganhou sua versão em cera. Com tamanha falta de semelhança, a homenagem ainda pode provocar um incidente diplomático. Melhor não deixar Putin saber: com esse homem não se brinca.
Will Smith — O ator, vencedor do Oscar por King Richard: Criando Campeãs, aparece no museu usando um inesperado gorro de Papai Noel. A escultura passa ou não passa no teste da semelhança? Depois do famoso tapa no Oscar de 2022, talvez seja mais prudente dizer que passa.
Papa João Paulo II — O pontífice polonês, que morreu em 2005, certamente daria sua bênção a esta escultura se ainda estivesse vivo. Mas só porque era conhecido pela bondade e pela disposição para perdoar. Escultores do museu, vocês estão absolvidos!
Dalai Lama — O líder espiritual tibetano, conhecido por suas mensagens de compaixão, paz e tolerância, também foi retratado pelo museu. Diante de uma escultura como esta, ele provavelmente escolheria o caminho da serenidade. Muita luz, paciência e perdão para os autores da obra!
Marilyn Monroe — A atriz, eternizada como um dos maiores símbolos de Hollywood, também ganhou uma versão no museu. Como saber que a escultura representa Marilyn? Pelos cabelos loiros, pela roupa e pela pose clássica, porque o rosto não ajuda em absolutamente nada.
Elvis Presley — O Rei do Rock conquistou multidões com sua voz, seu rebolado e uma beleza que arrancava suspiros das fãs. Mas os escultores do museu alcançaram o que parecia impossível. Conseguiram deixar feio um dos maiores galãs da história da música.
Elton John — O cantor britânico, conhecido pelos grandes sucessos, pelos figurinos extravagantes e pelos óculos chamativos, também aparece no museu. Desta vez, porém, nem os acessórios conseguem disfarçar o resultado. O rosto do astro parece ter dado uma boa murchada.
Lady Gaga — A cantora norte-americana, famosa por seus figurinos ousados e pelas constantes transformações visuais, também ganhou uma versão de cera. Mas essa “peruca” estranha conseguiu superar até as produções mais extravagantes da artista. Ficou de arrepiar. Cruzes!
Morgan Freeman — O ator norte-americano, dono de uma das vozes mais marcantes do cinema, também ganhou sua versão em cera. A escultura até dá para o gasto e apresenta alguma semelhança com o homenageado. Perto das outras obras do museu, esta passa no teste com certa folga.
Astros do cinema de ação — Stallone parece um daqueles bonecos que quebram facilmente, enquanto Tom Cruise ganhou um inacreditável cabelo espetado. Bruce Willis ficou assim, assim, mas ainda dá para reconhecer. Já Schwarzenegger representa definitivamente o fim do Exterminador.
Robert Lewandowski — O maior capricho parece ter sido reservado a um grande ídolo do esporte polonês. O atacante, considerado um dos melhores jogadores de sua geração, ganhou uma escultura bem mais convincente. Quem entende do assunto garante que ficou parecida. Então, tá!