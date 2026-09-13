Galeria Plástico na vida moderna: a utilidade que transforma o cotidiano e o desafio do consumo consciente O advento do plástico revolucionou a indústria global ao oferecer uma versatilidade sem precedentes que moldou os rumos da tecnologia e do consumo contemporâneo. A presença do material estende-se desde embalagens que preservam alimentos a componentes aeroespaciais de alta performance indispensáveis para a evolução científica mundial. Compreender as diversas aplicações práticas e os desafios ecológicos atrelados ao insumo revela a urgência de debater o consumo consciente hoje. Por Flipar

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