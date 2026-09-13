Galeria Chá verde gelado: bebida refrescante combina sabor e leveza nos dias quentes Refrescante e versátil, o chá verde é uma ótima opção para os dias quentes. Consumido gelado, ajuda a hidratar e a manter a sensação de leveza durante a folia. Com antioxidantes naturais, une sabor, frescor e bem-estar em qualquer momento da festa. Por Flipar

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