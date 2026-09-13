Economia Alumínio ou aço? Entenda o que diferencia esses materiais tão presentes no cotidiano Alumínio e aço estão presentes em inúmeros objetos, estruturas e equipamentos do cotidiano. Devido à aparência semelhante, muita gente acredita que os dois materiais possuem as mesmas características. No entanto, há diferenças importantes entre eles — e saber identificá-las pode ajudar na escolha mais adequada para cada finalidade. Por Flipar

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