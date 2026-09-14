Alexandre Frota retorna à Globo como ator após anos na política

Antes da sexta temporada, porém, o Globoplay deve lançar a quinta temporada de “Arcanjo Renegado” no final de 2026. A nova trama terá como pano de fundo uma campanha para o governo do Estado do Rio de Janeiro. A produção segue sob a direção-geral de Isabella Gabaglia. O ator interpretará uma autoridade ligada à Segurança Pública do Rio de Janeiro.
A volta de Frota à atuação marca uma nova etapa na vida dele, que passou os últimos anos dedicado à política. Em outubro de 2025, Frota teve o mandato de vereador de Cotia cassado, depois que a Justiça tornou definitiva uma condenação por calúnia e difamação contra o ex-deputado Jean Wyllys.
O processo contra Frota se arrastava desde 2017. Após o trânsito em julgado da condenação, a suspensão dos direitos políticos resultou na perda do cargo de vereador. Com isso, o artista ficou afastado da vida pública que havia construído paralelamente à carreira na televisão. A cassação marcou um momento delicado na trajetória pessoal do ex-parlamentar.
Alexandre Frota de Andrade, que nasceu em 14 de outubro de 1963, no Rio de Janeiro, começou como modelo ainda jovem, tendo sido descoberto por meio de um concurso de jovens talentos. Foi por indicação de seus agentes que deu o salto para a televisão. Sua estreia como ator aconteceu em 1984, na TV Globo.
No mesmo ano, também apareceu em “Vereda Tropical”. No cinema, estreou com o filme “Garota Dourada”, em 1984, de Antônio Calmon. Mas foi em 1985, com “Roque Santeiro”, que ele realmente se destacou como ator. Ao longo dos anos 1980 e 1990, emendou uma sequência de novelas e séries, como “Sassaricando”, “Boca do Lixo”, “O Sorriso do Lagarto”, “Top Model” e “Cara e Coroa”.
Seu último personagem na emissora foi Robson, professor de jiu-jítsu em “Malhação”, entre 1998 e 1999. Depois disso, Frota seguiu por outros projetos na televisão fora da Globo. Em 2001, ele deu uma guinada na carreira ao participar da primeira edição do reality show “Casa dos Artistas”, do SBT.
Seu último trabalho na TV havia acontecido em 2017, no humorístico “A Praça é Nossa”, do SBT. Mais tarde, o ator passou a se dedicar à política. Alexandre Frota foi eleito deputado federal por São Paulo em 2018 e, depois, vereador em Cotia. Mais recentemente, ele voltou a aparecer na programação da Globo. Em 2025, participou do quadro “Batalha do Lip Sync”, do “Domingão com Huck”, sem interpretar um personagem.