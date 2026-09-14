Galeria Da salada ao tempero: cebola atravessa culturas e conquista espaço em mesas do mundo inteiro A cebola é um dos ingredientes mais usados na gastronomia mundial. Ela é uma base importante de inúmeras receitas. Seu aroma e sabor ajudam a construir o perfil de pratos simples ou elaborados. Por Flipar

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