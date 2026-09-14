Galeria Entre praias, vilas e história milenar, Creta revela seus encantos e atrai turistas à Grécia Segundo o governo grego, o sul do Mar Egeu registra a maior proporção de turistas por habitante da União Europeia. Mas, além das ilhas que tradicionalmente atraem multidões, outro destino ganha cada vez mais atenção: Creta, a maior ilha da Grécia, marcada por paisagens exuberantes, história milenar e lendas da mitologia grega. Por Flipar

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