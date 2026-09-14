Galeria Refrescante por natureza: por que a água de coco virou símbolo de hidratação no calor Muito procurada nos dias quentes, a água de coco é uma bebida leve, refrescante e naturalmente rica em minerais. Além de contribuir para a hidratação do organismo, ajuda a repor líquidos e eletrólitos perdidos pelo suor, especialmente após atividades físicas ou exposição a altas temperaturas. Por Flipar

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