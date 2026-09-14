Celebridades e TV Miss Áustria Lucia Sisic morre aos 22 anos; jovem enfrentou problemas cardíacos desde o nascimento A modelo Lucia Sisic, que ocupava o posto de Miss Áustria, morreu aos 22 anos, segundo comunicado divulgado pela organização responsável pelo concurso no dia 7 de setembro. Eleita em 2024, ela continuava oficialmente com a faixa porque não houve uma nova edição da competição desde sua coroação. Por Flipar

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