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Miss Áustria Lucia Sisic morre aos 22 anos; jovem enfrentou problemas cardíacos desde o nascimento

A modelo Lucia Sisic, que ocupava o posto de Miss Áustria, morreu aos 22 anos, segundo comunicado divulgado pela organização responsável pelo concurso no dia 7 de setembro. Eleita em 2024, ela continuava oficialmente com a faixa porque não houve uma nova edição da competição desde sua coroação.

Por Flipar
Reprodução/Instagram

Após a notícia, a organização Mission Austria publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e destacou a jovem como alguém que 'deixará uma lembrança especial entre os integrantes do concurso'. A causa do óbito não foi divulgada.

Reprodução/Redes Sociais

O problema citado no caso da modelo envolve uma das quatro válvulas do coração: mitral, aórtica, tricúspide ou pulmonar. À CNN Brasil, o cardiologista e clínico médico Carlo Bonasso Filho explicou que essas estruturas têm a função de controlar a direção do sangue dentro do órgão, com movimentos de abertura e fechamento semelhantes aos de uma porta.

Reprodução/Magnific

Segundo ele, as válvulas atuam como 'portas' e precisam abrir para permitir a passagem do sangue e fechar para bloquear o refluxo. O defeito pode se dar de duas formas: estenose, quando há um estreitamento que reduz a passagem do sangue, e regurgitação, quando a válvula não consegue se fechar totalmente e permite o refluxo.

jesse orrico/Unsplash

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