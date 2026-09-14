Astronomia Carl Sagan: o cientista genial que dedicou a vida a desvendar e explicar os mistérios do Universo Autor de mais de 600 trabalhos científicos e de cerca de 20 livros, Carl Sagan teve papel decisivo na popularização da astronomia. Com a série “Cosmos”, exibida em dezenas de países e vista por centenas de milhões de pessoas, aproximou a ciência do grande público e inspirou gerações a olhar para o Universo com curiosidade e fascínio. Por Flipar

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