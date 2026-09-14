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Cheirosas, suculentas e brasileiras: conheça frutas típicas da Mata Atlântica

A Mata Atlântica, uma das florestas tropicais mais ricas em biodiversidade do planeta, abriga uma grande variedade de frutas nativas. Muitas ainda são pouco conhecidas do grande público, apesar de seus sabores marcantes, valor nutricional e importância para a conservação da biodiversidade. Conheça algumas dessas preciosidades da floresta!

Por Flipar
Reproduçao de Youtube, Facebook e Flickr

Araçá: Com diversas variedades, o araçá oferece sabores que variam do doce ao ácido. Há quem diga que o gosto lembra o da goiaba.

Flickr Calile

O araçá é rico em vitamina C, fibras e antioxidantes, sendo benéfico para a saúde, principalmente para o sistema imunológico e digestivo.

Flickr Emily Steuernagel Pogan

Cereja do Mato: Essa é uma das 'espécies' de araçá. Pode ser chamada de cerejeira-do-mato, araçazinho, cereja-do-mato, cerejeira-da-terra, cereja-do-rio-grande, guaibajaí, ibá-rapiroca, ibajaí, ibarapiroca, ivaí ou ubajaí.

Mauricio Mercadante/Creative Commons

O fruto é doce, tem muita polpa e se parece bastante com a cereja que vende no mercado.

Flickr Fernando K. Dias

Pitanga: Versátil e saborosa, a pitanga oferece um sabor doce e cítrico, com um toque picante. Fonte de vitamina C, potássio e fósforo, é perfeita para consumo fresco, sucos, molhos, conservas e até bolos.

Flickr Line Luciano

Grumixama: Pequena e saborosa, a grumixama tem uma casca fina e polpa doce com um toque ácido. Fonte de vitamina C, ferro e fósforo, é ótima para consumo fresco, sucos e geleias.

Reprodução de vídeo Globoplay

Quando madura, sua casca é preta ou roxa escura. Além de ser rica em vitamina C, antioxidantes e fibras, a grumixama também tem propriedades anti-inflamatórias.

Prefeitura de Tapiraí

Cabeludinha: Também conhecida como jabuticaba-amarela, essa fruta nativa da Mata Atlântica pode ser cultivada em vasos ou pequenos quintais.

Flickr Marcelo Penna

Além disso, a cabeludinha pode ser consumida fresca, em sucos, doces ou em sorvetes. Além de ser deliciosa, é nutritiva e traz vários benefícios para a saúde.

Reprodução do Facebook Casa e Jardim

Pitangatuba: Também conhecida como pitanga-carambola ou pitanga-ubá, a pitangatuba é parte da família Myrtaceae, a mesma da pitanga e da jabuticaba.

Reprodução do Facebook Sítio das Frutas Raras - Portugal

A fruta tem um formato alongado, parecido com uma pequena estrela de oito pontas, e sua cor varia do amarelo ao laranja quando está madura. Pode ser consumida in natura, mas é mais utilizada em sucos, geleias e outras preparações culinárias devido ao seu sabor intenso.

Reprodução do Facebook Frutas Raras

Ameixa-da-mata: Muito parecida com a jabuticaba, a ameixa-da-mata tem polpa branca, suculenta e doce. Ela costuma frutificar no verão, entre os meses de dezembro e março.

Unicamp

Juçara: Assim como o açaí, a juçara é frequentemente consumida na forma de polpa, misturada com outros ingredientes para fazer sucos, sorvetes, cremes e outras sobremesas.

Reprodução de vídeo TV Globo

A juçara é rica em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais, sendo considerada uma fruta bastante nutritiva.

SEBRAE

Uvaia: Doce e suculenta, a uvaia tem uma casca fina e polpa branca com sabor que lembra uva e limão. Rica em vitamina C, potássio e fósforo, é ótima para consumo fresco, sucos, geleias e até vinhos.

- Flickr André Benedito

Com um aroma bem agradável, a uvaia é também muito consumida por aves. Suas plantas servem para ajudar no reflorestamento de áreas degradadas.

Flickr Geraldo Caliman

Cambuí: É uma fruta muito apreciada pelos pássaros, além te ter um aroma agradável que pode ser sentido de longe.

Reprodução do Youtube Canal CR PLANTAS

O fruto é pequeno, arredondado e possui uma cor que varia do vermelho ao roxo quando maduro. Pode ser consumido in natura, mas é mais comum ser utilizado no preparo de sucos, geleias, compotas, licores e sorvetes.

Reprodução do Youtube Canal Vida no Campo com Jailson

Cambucá: Considerada uma das frutas mais saborosas do Brasil, o cambucá é nativo da zona litorânea da Mata Atlântica.

Reprodução de vídeo TV Globo

O sabor do cambucá é intenso e lembra o da jabuticaba, sendo um agridoce balanceado.

Flickr vander de souza dias

Guabiroba: O nome guabiroba tem origem tupi e significa 'árvore da casca amarga. É uma fruta que pode ser consumida fresca, como sobremesa ou lanche.

Flickr Jandir Pagnoncelli

A guabiroba também pode ser utilizada para fazer doces, como compotas, geleias e mousses, além de ser utilizada para fazer licores.

Flickr dardaoow

Cambuci: Considerada um tesouro da Mata Atlântica, essa fruta oferece um sabor cítrico marcante, com notas de limão e abacaxi.

- Unicamp

Rico em vitamina C, potássio e antioxidantes, o cambuci é muito versátil: pode ser consumido fresco, em sucos, caipirinhas, molhos e até conservas.

Reprodução de vídeo TV Globo

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