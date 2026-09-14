Galeria Cheirosas, suculentas e brasileiras: conheça frutas típicas da Mata Atlântica A Mata Atlântica, uma das florestas tropicais mais ricas em biodiversidade do planeta, abriga uma grande variedade de frutas nativas. Muitas ainda são pouco conhecidas do grande público, apesar de seus sabores marcantes, valor nutricional e importância para a conservação da biodiversidade. Conheça algumas dessas preciosidades da floresta! Por Flipar

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