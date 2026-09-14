Galeria Itens de Calvin Harris e Foo Fighters: objetos assinados por artistas do Rock in Rio vão a leilão em ação contra a fome A plataforma para participar do leilão estará disponível a partir da segunda-feira, 14 de setembro, e receberá lances até o dia 24 de setembro. Segundo a organização, toda a quantia obtida será revertida para ações de combate à fome e doação de alimentos. Por Flipar

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