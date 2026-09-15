Galeria Boni revela qual foi a demissão mais difícil de sua carreira na Globo Boni tem usado o Instagram para compartilhar com o público histórias de sua trajetória profissional. Em uma das revelações, o ex-diretor da Globo contou que a demissão mais difícil de sua carreira na TV Globo foi a de Dercy Gonçalves, atriz nascida em 1907 e falecida em 2008, de quem era amigo e admirador. Por Flipar

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