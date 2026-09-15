Entretenimento Templos da ópera: conheça os teatros mais célebres e grandiosos do mundo As casas de ópera estão entre os espaços culturais mais prestigiados do mundo, palco de produções que marcaram a história da música e das artes cênicas. Muitas também se destacam pela arquitetura e pela tradição. Conheça alguns desses importantes templos da cultura. Por Flipar

Josep Renalias wikimedia commons