The Hives estreia no Rock in Rio com uma hora de garage rock

A relação do The Hives com o Brasil começou em 2008, quando se apresentou na casa de shows Via Funchal, como atração principal do festival Orloff Five. Desde então, o grupo fez shows, abriu turnês de outros artistas e passou por festivais como Lollapalooza e Primavera Sound. Inclusive, em fevereiro de 2026, retornou ao Brasil como convidado do My Chemical Romance, em São Paulo, antes de fazer sua estreia no Rock in Rio.