The Hives estreia no Rock in Rio com uma hora de garage rock

A relação do The Hives com o Brasil começou em 2008, quando se apresentou na casa de shows Via Funchal, como atração principal do festival Orloff Five. Desde então, o grupo fez shows, abriu turnês de outros artistas e passou por festivais como Lollapalooza e Primavera Sound. Inclusive, em fevereiro de 2026, retornou ao Brasil como convidado do My Chemical Romance, em São Paulo, antes de fazer sua estreia no Rock in Rio.
O The Hives foi formado em 1993, na cidade de Fagersta, na Suécia. A banda é composta pelo vocalista Howlin' Pelle Almqvist, pelos guitarristas Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem, pelo baterista Chris Dangerous e pelo baixista The Johan and Only. No início dos anos 2000, eles começaram a se destacar no garage rock.
O garage rock é um estilo caracterizado por guitarras distorcidas, produção sonora crua e faixas curtas e diretas, com raízes nas bandas de garagem dos Estados Unidos das décadas de 1960 e 1970. O termo também passou a designar o movimento conhecido como revival do garage rock, que surgiu no início dos anos 2000.
Ao lado de bandas como The Strokes e The Vines, o The Hives fez parte desse movimento de revival do garage rock que ganhou força no início dos anos 2000. O álbum 'Veni Vidi Vicious', lançado em 2000, trouxe a faixa 'Hate to Say I Told You So', que se tornou um dos maiores sucessos do grupo.
Ao longo da carreira, lançaram discos como 'Tyrannosaurus Hives', de 2004, 'The Black and White Album', de 2007, e 'Lex Hives', de 2012. Entre os lançamentos, a banda manteve a identidade sonora e visual que a acompanha desde a formação, com trajes escuros e apresentações marcadas pela forte teatralidade.
A mitologia do The Hives inclui Randy Fitzsimmons, personagem apresentado pela banda como compositor e mentor do grupo, além de responsável por suas letras. Apesar de ser citado pelos integrantes ao longo dos anos, Fitzsimmons nunca apareceu publicamente. Seu suposto desaparecimento também passou a fazer parte da narrativa oficial da banda.
O The Hives lançou o álbum 'The Death of Randy Fitzsimmons' em 2023, depois de mais de uma década sem lançar um álbum de estúdio. Em 2025, o grupo lançou o disco 'The Hives Forever Forever The Hives' e o documentário 'The Hives Live in Latin America', que mostrou registros de shows realizados no Brasil.