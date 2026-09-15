Galeria Cidade de Adrianópolis fica isolada após erosão destruir trecho da estrada durante chuvas no Paraná Adrianópolis está entre as cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem o Paraná nesta primeira metade de setembro. O município ficou sem acesso pela BR-476 após uma erosão provocada pelo temporal derrubar parte do asfalto no km 6. Por Flipar

Divulgação/PRF-PR