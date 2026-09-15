Galeria Alho negro: a surpreendente transformação que muda cor, sabor e textura de um velho conhecido da cozinha À primeira vista, o alho negro chama atenção pela cor intensa e pela aparência bastante diferente do alho que conhecemos. Mas ele não nasce assim: é resultado de um processo controlado de aquecimento e umidade que transforma o alho comum. Por Flipar

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