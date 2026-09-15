Galeria Priprioca: o tesouro aromático da Amazônia que conquistou até a perfumaria fina A priprioca é o nome dado a plantas aromáticas do gênero Cyperus, com destaque para Cyperus articulatus. À primeira vista lembra um capim, mas seu grande segredo está nos rizomas e tubérculos subterrâneos, de onde vem seu aroma característico. Por Flipar

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