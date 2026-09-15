Animais Veneno em dose extrema: conheça algumas das serpentes mais tóxicas do mundo Uma víbora-da-morte mantida no Australian Reptile Park surpreendeu os tratadores ao apresentar três presas funcionais e venenosas, caso até então não registrado para esse grupo. A anomalia foi percebida durante a extração de veneno para o programa de produção de antídotos. O animal libera quantidade de veneno bem acima do habitual, embora não esteja comprovado que isso seja consequência direta da presa extra. Por Flipar

Divulgação Reptile Park