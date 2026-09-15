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Veneno em dose extrema: conheça algumas das serpentes mais tóxicas do mundo

Uma víbora-da-morte mantida no Australian Reptile Park surpreendeu os tratadores ao apresentar três presas funcionais e venenosas, caso até então não registrado para esse grupo. A anomalia foi percebida durante a extração de veneno para o programa de produção de antídotos. O animal libera quantidade de veneno bem acima do habitual, embora não esteja comprovado que isso seja consequência direta da presa extra.

Por Flipar
Divulgação Reptile Park

As serpentes estão entre os animais que mais despertam medo nos seres humanos. O modo como rastejam, a rapidez de algumas espécies e a presença de presas contribuem para essa fama. Embora a maioria não represente grande perigo, algumas possuem venenos potentes, capazes de provocar envenenamentos graves e até fatais.

rabe/Pixabay

Picadas de serpentes peçonhentas podem causar dor, dormência, fraqueza, paralisia, dificuldade para respirar, náusea, alterações cardíacas, hemorragias e outras reações graves. Os efeitos variam conforme a espécie, a quantidade de veneno inoculada e a região atingida. Em casos muito graves, algumas espécies podem provocar a morte em poucas horas ou, excepcionalmente, em menos de uma hora.

storme22k pixabay

A gravidade do envenenamento depende de fatores como espécie, quantidade de veneno inoculada, peso da vítima e rapidez do atendimento. Algumas serpentes, porém, produzem toxinas tão potentes que doses muito pequenas podem provocar quadros gravíssimos. Veja, além da víbora-da-morte, algumas das cobras com os venenos mais tóxicos do mundo.

reprodução blog unicamp

Serpente-marinha-de-Dubois (Aipysurus duboisii) — Encontrada principalmente em águas próximas à Austrália, possui um dos venenos de maior toxicidade já medidos em serpentes. Estudos experimentais demonstraram letalidade extremamente elevada em pequenas doses. Vive no ambiente marinho e o contato com seres humanos é relativamente incomum.

Rick Stuart-Smith www.reeflifesurvey.com

Cobra-marrom-oriental (Pseudonaja textilis) — Encontrada no leste e centro da Austrália, produz um veneno muito potente, com componentes que interferem principalmente na coagulação e também podem afetar o sistema nervoso. É responsável por mais mortes por picadas de serpentes na Austrália do que qualquer outra espécie.

John Tann from Sydney wikimedia commons

Taipan-costeiro (Oxyuranus scutellatus) — Presente na Austrália e na Nova Guiné, possui veneno de forte ação neurotóxica e sobre a coagulação sanguínea. Casos graves podem provocar paralisia, distúrbios de coagulação e hemorragias. Sem tratamento adequado, o envenenamento representa uma emergência médica de grande gravidade.

Denise Chan wikimedia commons

Serpente-marinha-de-barriga-amarela (Hydrophis platurus) — Encontrada em extensas áreas tropicais dos oceanos Pacífico e Índico, possui veneno potente, com ação principalmente neurotóxica e sobre os músculos. Apesar disso, raramente pica seres humanos e os acidentes registrados são pouco frequentes. Sua característica barriga amarela contrasta com a coloração escura do dorso.

Aloaiza / commons wikimedia

Taipan-do-interior (Oxyuranus microlepidotus) — Nativa da Austrália, é frequentemente apontada como a serpente terrestre de veneno mais tóxico em testes de LD50 realizados em camundongos. Seu veneno reúne toxinas que afetam o sistema nervoso, músculos e coagulação. Apesar da potência, vive em áreas remotas e encontros com humanos são raros.

XLerate / commons wikimedia

Mamba-negra (Dendroaspis polylepis) — Encontrada em diferentes regiões da África Subsaariana, é conhecida pelo veneno de forte ação neurotóxica. O envenenamento pode evoluir rapidamente para fraqueza e paralisia dos músculos respiratórios. Sem tratamento e suporte respiratório, uma picada pode ser fatal.

reprodução cobrasblog

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