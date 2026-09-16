Galeria Veja quem foi Oswaldo Aranha, o brasileiro presidiu a Assembleia Geral da ONU e ajudou a criar o Estado de Israel A escolha ocorreu durante a segunda sessão do órgão, em uma votação na qual Aranha superou o australiano Herbert Vere Evatt no segundo turno, por 29 votos a 22. Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1894, Aranha formou-se em Direito e iniciou a trajetória pública na política de seu estado. Por Flipar

Arquivo de Família