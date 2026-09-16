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Veja quem foi Oswaldo Aranha, o brasileiro presidiu a Assembleia Geral da ONU e ajudou a criar o Estado de Israel

A escolha ocorreu durante a segunda sessão do órgão, em uma votação na qual Aranha superou o australiano Herbert Vere Evatt no segundo turno, por 29 votos a 22. Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1894, Aranha formou-se em Direito e iniciou a trajetória pública na política de seu estado.

Por Flipar
Arquivo de Família

Ao longo das décadas seguintes, ocupou cargos como deputado federal e ministro da Fazenda, da Justiça e das Relações Exteriores, além de atuar como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Sua passagem por Washington, entre 1934 e 1937, quando pediu demissão por não concordar com os caminhos que o Brasil tomava com a declaração do Estado Novo.

Divulgação

No mesmo ano, assumiu papel central na Assembleia Geral, inclusive na primeira sessão extraordinária, dedicada à questão da Palestina. À frente da segunda sessão regular, Aranha presidiu debates em um momento decisivo para a recém-criada organização, poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Arquivo Nacional

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