Galeria A força invisível do vidro: o impacto de um material puro, seguro e reciclável O vidro consolidou-se como um dos elementos mais revolucionários da história humana ao unir transparência total, durabilidade e proteção em nossa rotina. A presença do material transformou radicalmente a arquitetura das cidades, a preservação de alimentos na indústria e o desenvolvimento de lentes para a ciência. Por Flipar

imagem gerada por i.a