Animais Teia colossal surpreende cientistas e revela comportamento inédito entre aranhas Uma enorme colônia de aranhas foi descoberta na Caverna do Enxofre, entre Albânia e Grécia. Mais de 111 mil indivíduos de duas espécies compartilham uma teia de cerca de 106 m². O ambiente rico em sulfeto de hidrogênio pode ter favorecido essa convivência incomum. O comportamento surpreendeu por envolver espécies normalmente consideradas solitárias. Por Flipar

Reprodução de vídeo/X/@jameswebb_nasa